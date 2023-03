Tullow Guinea Ltd a nommé Franco Uliana au poste de Directeur Général (communiqué de presse)

Le 18 décembre 2013 – Tullow Guinea Ltd (Tullow) est ravie de vous annoncer la nomination de Franco ULIANA au poste de Directeur Général. Franco rejoint Tullow Guinea Ltd après avoir occupé la fonction de Directeur Général de Tullow Oil Côte d’Ivoire Exploration Ltd pendant cinq ans, où il a géré le forage de deux puits d’exploration en 2013. Avant Tullow, il a eu une longue carrière internationale dans l’industrie pétrolière et de gaz, notamment avec Soekor, la compagnie nationale du pétrole de l’Afrique du Sud et avec Haliburton où il a occupé des postes de direction et de gestion des opérations en Afrique.

Franco est titulaire d’un diplôme en Génie Electronique de l’Université de Cape Town en Afrique du Sud.

M ULIANA commente aujourd’hui en disant: “C’est la période idéale pour joindre la branche de Tullow en Guinée. En 2014, nous procéderons au forage d’un puits d’exploration en tant qu’opérateur avec le prospect nommé Fatala. Nous sommes persuadés que le Guinée dispose d’un futur prometteur dans le secteur pétrolier et je suis heureux d’en faire partie.”

A propos de Tullow…

Tullow est présent dans la région depuis 1986 quand on a commencé nos activités au Sénégal.

Tullow est un groupe pétrolier indépendant, leader en exploration et coté sur les bourses du Ghana, de l’Irlande et de Londres (symbole: TLW), et fait partie de l’indice FTSE 100. Le Groupe dispose d’intérêts dans plus de 100 licences d’exploration et de production à travers 22 pays et focalise sur quatre régions: l’Afrique, l’Europe, l’Asie du Sud et l’Amérique du Sud.

Tullow Oil plc dispose d’intérêts dans 15 pays sur le continent Africain. Avec son équipe de géo-scientifiques de classe mondiale, Tullow, a récemment contribué à la création de nouveau pays pétroliers, avec des découvertes de nouveaux bassins au Ghana, en Uganda, au Kenya et en Guyane française. La zone Afrique Centrale et Occidentale comprend la Côte d’Ivoire, la Guinée Equatoriale, le Gabon, le Libéria, la République du Congo et le Sierra Leone, et sa production représente plus de 40% de la production totale du Groupe.

Tullow Oil est engagée vis à vis de l’Afrique pour le long terme et vise à créer une prospérité partagée dans les pays où elle est implantée en investissant au niveau des communautés locales, leur santé, leur éducation, leurs entreprises et leur environnement.

Créé le vendredi 20 décembre 2013 10:49