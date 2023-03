A Nzérékoré, les populations confirment le coup KO avant le 18 octobre

Ne dit-on pas que « le tigre ne clame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie » ? Le Président Alpha Condé vient une nouvelle fois encore, si besoin en était, de prouver aux yeux de l’opinion nationale et internationale que la région forestière est un bastion imprenable du RPG Arc-en-ciel.

La journée de ce dimanche 11 octobre 2020 restera dans les anales de l’histoire. L’accueil réservé au candidat du RPG Arc-en-ciel était tout simplement du « jamais vu » dans la cité de Zégbela Togba. Il n’y avait pas de place pour une mouche dans les rues de Conakry. Toutes les artères ont été prises d’assaut par les populations pour réserver un accueil des plus chaleureux à l’homme qu’il compte réélire au soir du 18 octobre prochain.

Entre Alpha Condé et les populations de la région forestière, c’est une longue histoire basée sur la fidélité et le respect des engagements. Et ce dimanche, les nzérékorékas l’ont une nouvelle fois prouvé à travers cette mobilisation spontanée.

Alpha n’a pas eu besoin de lancer un appel à Paul ou Pierre. Ni de tenir une quelconque promesse. Ceux qui pensaient que les populations de la forêt ont oublié l’histoire récente de la Guinée n’auront que leurs yeux pour pleurer. Entre le Président Alpha Condé et celui a récemment tenu une promesse à l’endroit des citoyens de Nzérékoré, c’est le jour et la nuit. Ceux qui se sont servis des populations et celui qui a servi ces mêmes populations, il n’y a aucun trait de ressemblance. Alpha Condé porte tous les guinéens dans son cœur. Et les populations de Nzérékoré en particulier. Et ces dernières ne tarderont pas à le savoir à nouveau à travers les mégas projets que le candidat du RPG Arc-en-ciel a réussi à drainer dans la région.

