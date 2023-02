Téléphonie mobile : MTN Guinée lance deux nouvelles offres et rassure sa clientèle…

CONAKRY- La société de téléphonie MTN Guinée a annoncé ce lundi 17 mars 2014 le lancement de deux nouvelles offres à l’intention de sa clientèle, a constaté sur place Africaguinee.com.

C’est le responsable marketing de cette entreprise de téléphonie qui l’a annoncé lors d’un point de presse qu’il a organisé à leur siège. Selon Herman Dano, ces deux offres sont “Xtra Cool“ et “Chrono“.

A en croire au responsable marketing, en parallèle de ces nouvelles offres, MTN accélère la modernisation de son réseau pour, dit-il, répondre aux exigences de qualité de service conformes aux standards internationaux. ‘’Ces actions menées visent la satisfaction du Client MTN Guinée qui demeure au centre de la réflexion et de l’action’’, a souligné M. Dano.

Désormais, MTN propose deux plansTarifaires à ses clients, au lieu de sept. La société justifie ce changement par sa volonté de simplifier et de clarifier les offres. ‘’Les utilisateurs peuvent mieux faire leur choix en fonction de leurs habitudes de consommation’’, a expliqué M. Herman Dano.

Pour ce qui est de Xtra cool, les appels sont désormais facturés à 6 GNF/seconde le matin avant 12 heures.

Les appels sont gratuits de 23 heures à 6 heures du matin avec un minimum de 2000 francs de crédits.

Deux forfaits de 100 et 500 SMS valables deux (2) jours, un forfait de data offert pour tous les rechargements de 5000 GNF ou plus et un (1) bonus fidélité de dimanche.

En ce qui concerne l’offre Chrono, la facturation à la seconde est désormais de 8 francs vers MTN, 10 GNF/S vers les autres réseaux nationaux. Les appels vers numéros préférés MTN sont à 5 GNF /S, des SMS payés pour SMS envoyés, des bonus de fidélité chaque jour, une promo discount à l’international.

La migration de chrono vers XTra Cool est facturée à 2000 GNF. Pour le lancement de ces offres, les migrations sont gratuites pendant une semaine pour permettre de vivre l’expérience des différentes options et faire le choix. Par ailleurs MTN Guinée annonce aussi que tous ses clients qui ont été malencontreusement facturés avant ce lundi 17 mars seront remboursés.

Les travaux de modernisation du réseau sont en cours et leur achèvement est prévu pour fin mars. Le responsable marketing de MTN a aussi annoncé que MTN Guinée ne ménage aucun effort pour apporter la meilleure des solutions télécoms sur le marché guinéen avec la présence des services 3G et mobiles Money disponibles sur tout le réseau d’agences et de partenaires.

