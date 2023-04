Syli national: Michel Dussuyer évincé par la FEGUIFOOT

CONAKRY-Ceux qui espéraient une reconduite du sélectionneur français Michel Dussuyer à la tête du Syli national de Guinée seront déçus!Jeudi, la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) a mis fin au suspense en annonçant que Michel Dussuyer ne sera pas reconduit à son poste.

La raison évoquée: une "insuffisance de résultats" et "la non qualification" de l'équipe guinéenne lors de la CAN 2013, évincée par le Niger.A cela s'ajoute la déroute du Syli national lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

En poste depuis 2010, Michel Dussuyer avait déjà dirigé le Syli national en 2004 où il avait réussi à hisser son équipe en quarts de finales lors de ce tournoi continental.

Pour l'instant, aucun nom n'a été dévoilé pour remplacer Michel Dussuyer.

