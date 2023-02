Mines : La compagnie RUSAL/CBK s’active dans la protection de l’environnement…

KINDIA- Un système de protection écologique a été réalisé par la compagnie RUSAL/CBK dans sa zone d’exploitation minière de Débélé, située à un peu plus de 30 km de la commune urbaine de Kindia, a constaté sur place Africaguinee.com.

Au site de Ballaya où une délégation de la compagnie RUSAL/CBK s’est rendue ce jeudi avec notre reporter, des mesures sont prises pour une meilleure protection de l’environnement à travers un programme écologique global. L’objectif de tous ces efforts consentis par cette société, est la mise en place des moyens et mécanismes pour s’assurer du respect des exigences légales et environnementales en lien avec l’exploitation minière.

A la digue du fleuve Samou, le chef de service écologie de RUSAL, Dr Fodé Baba Nabé a indiqué qu’après l’étude d’impact et l’état des lieux, ils ont procédé à la surveillance et le suivi environnemental qui consiste à prendre en compte toutes les activités liées à l’exploitation minière. Avant d’ajouter : ‘’ La digue de la Samou est une preuve éloquente de notre investissement dans la protection des ressources en eau dans notre concession. Le canal de cette digue est long de 3,2 km et large de 40 m. Elle permet d’orienter l’eau de ruissellement pendant la saison hivernale afin d’empêcher les débris industriels d’être dans la Samou’’, a souligné Dr Fodé Baba Nabé.

Selon le chef de service écologie de RUSAL/ CBK, en plus de la construction des digues de décantations RUSAL/ CBK procède chaque année au prélèvement d’échantillonnage et d’analyse des eaux des principales rivières de la mine de Debélé par l’office nationale de contrôle de qualité.

Mais également, elle a effectué la désinfection des zones industrielles, le reboisement et la gestion des déchets industriels.

A rappeler que l’exploitation de la bauxite en Guinée a commencé depuis avril 1964 mais le site de Ballaya a démarré en 2012.

BAH Aissatou

Pour Africaguinee.com

Créé le vendredi 11 octobre 2013 7:50