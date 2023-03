FRIA : Les populations privées d’eau et d’électricité…

FRIA- Les populations de la préfecture de Fria continuent de subir de plein fouet les conséquences de l’arrêt de l’usine d’alumine de Friguia ! En effet, depuis plusieurs jours, les citoyens de cette localité sont privés d’eau et d’électricité, a appris Africaguinee.com de sources concordantes.

La cause de cette pénurie d’eau est liée à une panne à l’usine de Fria, une préfecture où vivent 120 mille âmes. ‘’Il n’y a pas d’eau dans les hôpitaux et même dans les immeubles. Cela fait suite à une panne à l’usine. La situation ne fait que se dégrader depuis deux ans, on va de mal en pire’’, s’est lamenté, un employé de l’usine Ibrahima Sylla.

Même son de cloche, pour cet autre employé : ‘’Ça fait plusieurs jours, il n’y a pas d’eau ni d’électricité. Toute la population parcourt des kilomètres pour avoir l’eau au marigot et au fleuve afin de faire le ménage. Nous vivons dans une crise, de manière misérable et dans les conditions de vie défavorables. Je ne sais pas si la faute se situe avec le partenaire ou le gouvernement’’, s’est lamenté M. Camara, un autre employé à l’usine de Fria.

Selon M. Camara, les conséquences sont énormes, parce que cette eau de marigot n’est pas bonne pour la boisson. Puis il rajoute ‘’Déjà qu’il y a l’épidémie de choléra qui existe dans le pays, donc nous ici on ne peut pas s’épargner de ça’’.

Pour sa part, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l’Usine de Fria, Sylla Balla Moussa a sollicité l’implication effective des décideurs pour mettre un terme à ce problème.

‘’Les syndicalistes ne peuvent rien par rapport à cette situation, c’est aux partenaires de fournir les pièces de rechange pour qu’on puisse redémarrer les groupes afin de ramener de l’eau. Aujourd’hui, il n’y a pas ce que les syndicalistes n’ont pas entreprit au niveau des partenaires et du gouvernement. Mais tout cela n’a pas abouti. Donc les syndicalistes sont presque à l’agonie. Ils sont à l’attente des grands décideurs’’ déclare-t-il.

Malgré des multiples négociations de la part des autorités guinéennes, il n’y a pas eu encore d’issue favorable à cette crise qui fait suite à une grève du personnel de la compagnie Rusal Friguia enclenchée en avril 2012. Depuis cette date, l’usine d’alumine de Fria est fermée.

Bah Aissatou

Créé le lundi 18 novembre 2013 12:09