‘’Crise diplomatique’’ entre la Guinée et le Sénégal: Alpha Condé téléphone à Macky Sall…

NEW-YORK-Les relations entre Conakry-Dakar pourraient se normaliser davantage dans les prochains jours. En marge de son séjour New-Yorkais, le président guinéen, Alpha Condé, a eu ce dimanche, un long entretien téléphonique avec son homologue sénégalais, Macky Sall, a appris Africaguinee.com.

Selon le Journal «Enquête», le Chef de l’Etat guinéen a eu une longue discussion avec homologue Sénégalais. Cette discussion, détaille le journal, qualifiée d’enthousiaste et de décontractée a tourné autour des voies et moyens de restaurer un climat de sérénité entre la Guinée et le Sénégal qui partagent non seulement une frontière, mais aussi une histoire commune.

Depuis l’apparition de l’épidémie Ebola en Guinée, les relations entre Conakry-Dakar se sont beaucoup détériorées. Ce, à cause de la décision de Dakar de fermer les frontières terrestres avec la Guinée pour se prémunir du virus Ebola.

Cette décision de Dakar a été mal perçue par les autorités guinéennes. D’ailleurs, le président Alpha Condé ne rate aucune occasion pour fustiger l’attitude de Dakar. ‘’Il faut isoler Ebola et non les pays affectés’’, a coutume de dire le président guinéen.

La semaine dernière, le gouvernement guinéen a interdit l’atterrissage sur son sol de l’avion transportant le Guinéen guéri d’Ebola qui était interné à l’hôpital de Fann.

L’affaire des caisses de devises interceptées à Dakar par la douane sénégalaise a également contribué à écorcer les relations entre les deux pays.

Ce coup de fil du numéro Un guinéen sonne comme une volonté de décrispation de l’axe Dakar-Conakry. Deux pays qui ont des liens séculaires qui datent des millénaires.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Créé le lundi 29 septembre 2014 12:38