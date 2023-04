Campagne électorale : Lansana Kouyaté accueilli à Kankan…

CONAKRY- L’ancien premier ministre et leader du parti de l’espoir pour le développement national poursuit son périple à l’intérieur du pays dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives du 24 septembre prochain.

Ce jeudi, Lansana Kouyaté et sa délégation étaient à Kankan où les militants et sympathisants du PEDN leur ont réservé un accueil chaleureux.

“Kankan était en ébullition, la ville était complètement paralysée. Ce n’est pas que je suis du PEDN. Le président a eu les larmes aux yeux ainsi que sa femme compte tenu de la menace qui avait pesé sur la ville le matin. Très tôt, les militants du RPG ont commencé à défiler partout, sortir les motards et les syndicalistes pour dire que s’ils voient quelqu’un dans la rue, ça sera ceci, ça sera cela. On a montré à Kankan que le PEDN peut cohabiter avec les autres partis sans heurts, sans violence et sans incident. On n’a prouvé hier cela à la population de Kankan, par un spectacle inédit de Sana jusqu'à la ville de Kankan’’, a-t-il affirmé.

Devant une foule nombreuse venue l’écouter, le président du PEDN a invité les populations de Kankan à voter massivement pour sa formation politique lors du scrutin du 24 septembre prochain. Il a aussi profité pour présenter son candidat dans cette circonscription électorale, Amiata Kaba.

