Échangeur de Kagbelen : Le calvaire des usagers, bientôt un lointain souvenir…

CONAKRY-Les travaux de construction de l'échangeur de Kagbelen avancent à grand pas. Le calvaire de usagers sur ce rond-point stratégique, sera bientôt un lointain souvenir. Le pont a pris forme, une vue claire de l’infrastructure se dégage. Reportage.

Ce giratoire situé dans la périphérie de Conakry est longtemps resté en souffrance avec des bouchons interminables. Une chienlit totale dans le trafic. Les travaux engagés sous le défunt régime n’ont pas connu une avancée significative.

A l’arrivée du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir, ce gigantesque chantier a été relancé de plus belle. Voyant l’urgence, le chef de la junte lors d’une visite sur les lieux, a exigé des ouvriers et de la société en charge des travaux, de travailler jour et nuit. Depuis, c’est presque la course contre la montre.

Aujourd’hui, l’infrastructure a pris forme, le bitume a été fait. Ce mardi 7 février 2023, un journaliste d’Africaguinee.com qui s’est rendu sur les lieux a rencontré des citoyens soulagés. C’est le cas de Hady Baldé.

"Très honnêtement, il faut oser le dire, le colonel Mamadi Doumbouya fait des réalisations depuis son arrivée. Avant, quand on te parle de Kagbelen, automatiquement ce sont les bouchons et la chienlit dans la circulation qui te venaient en tête. Aujourd'hui, bien que les travaux ne soient pas encore totalement finis, mais nous sommes heureux de constater que le calvaire des riverains sera bientôt un lointain souvenir.

Nous demandons aux autorités de faire autant et partout à travers le pays. Ce qu’on demande aussi, c’est qu’après ces gigantesques travaux, il faut que les autorités nous aident à avoir une société qui va veiller à l'entretien de ces infrastructures. C'est seulement comme ça, qu'on peut maintenir ces réalisations", indique ce citoyen.

Bobo Sow abonde dans le même sens : "A vrai dire, nous sommes satisfaits, surtout nous les conducteurs. On fuyait ce rond-point comme la peste. Car pour le traverser, c’était la croix et la bannière. Il fallait plus d'une heure voire deux heures, nous voilà aujourd'hui vers la fin de ces travaux. On se dirige bientôt vers la fin du calvaire. Donc, les autorités doivent nous aider à débarrasser les bordures des routes avec les étalagistes... pour éviter des accidents", explique ce conducteur.

Mariam Sylla, vendeuse salue cette réalisation et fait une demande aux autorités : "Quand tu entends développement, ça commence forcément par les infrastructures routières. Comme tout le monde, nous habitants de Kagbelen nous nous réjouissons de cette réalisation. Oui, d'autres disent que l'échangeur est petit, à chacun sa façon de voir les choses. Mais qu'ils comprennent que dans un passé récent, c'était un calvaire total sans aucune perspective. Avec cet échangeur, il y aura une amélioration aussi minime soit-elle. C’est à encourager.

Donc, ne serait-ce que ça, nous disons merci au Colonel Doumbouya et nous lui demandons de continuer sur cette lancée partout. A la fin des travaux, nous demandons aussi aux conducteurs de faire bon usage pour que cet échangeur servent longtemps aux populations.L’autre message que nous lançons au Président de la transition, c’est de nous aider à avoir des poubelles pour la salubrité à Kagbelen. Ça n'existe pas chez nous. "

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com