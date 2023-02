Une mission conjointe de la Délégation de l’Union européenne - Guinée visite les chantiers du projet PASA2 en région forestière.

N’Zérékoré, le 03 février 2023 : une mission conjointe de la Délégation de l’Union européenne en Guinée, dirigée par le chargé de programmes, M. Enrico COLOMBO, de l’Inspecteur régional de la santé de N’Zérékoré, Dr. KOULEMOU Siba intérimaire de l’IRS, des Coordinateurs du projet PASA2, Dr. Adama CAMARA et M. Mamadou DIENG respectivement pour la GIZ et pour Expertise France, était en visite de terrain du 30 janvier au 03 février 2023.

Les objectifs principaux de cette visite étaient de s’enquérir des résultats atteints dans la mise en œuvre du Projet d’appui au renforcement du système de santé (PASA2), et d’échanger avec les bénéficiaires afin de mesurer les résultats et l’impact de ce projet sur la population cible à quelques mois de sa fin.

Le projet PASA2 est financé par l’Union européenne (23 millions Euros), l’Allemagne (2,35 millions Euros) et la France (1 million Euros) à hauteur de 26,35 millions d’euros (environ 250 milliards de francs guinéens) dans la région de N’Zérékoré et les préfectures de Kérouané et Kissidougou. Il est mis en œuvre par Expertise France et la GIZ.

Les activités phares réalisées pendant cette mission concernent la visite de 4 centres de santé de PASA2 (CSR de Palé, CSR Boola, CSU de Lola), de deux maternités et d’une polyclinique (Macenta, Guéckédou et Beyla) construits et/ou réhabilités qui seront ensuite équipés selon les normes nationales. Une trentaine d’infrastructures financées à Conakry et en région forestière dans le cadre du programme PASA dont 15 pour PASA2.

Pour ce qui concerne les nombreuses actions de renforcement de la gestion du système sanitaire, les formations en gestion financière et marchés publics, le suivi du processus de monitorage amélioré, de la programmation régionale et préfectorale, la mise en place et le renforcement des COSAH et CORSAH dans les 8 préfectures et sous-préfectures de la région forestière ont été supervisées.

La mission a aussi participé à une campagne de don de sang au Lycée général de Lola dans le cadre de la dynamisation du système régional de récolte de sang. Les actions de sensibilisation et recherche / action dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et de la lutte contre les violences de genre ont été monitoré dans les communes urbaine et Rurale (CR Samoé et CU N’zérékoré). La mission a aussi visité le bureau du CECOJ de N’zérékoré.

Lors de cette mission, la délégation a également visité certains chantiers du programme PASA1 dont l’exécution connait du retard, afin d’évaluer l’état d’avancement de ces chantiers, de comprendre les difficultés rencontrées et de dégager des pistes de solution.

Les bénéficiaires ont clairement exprimé leur satisfaction pour les actions concrètes et les avancées sur le terrain. La mission a fortement apprécié l’impact du programme PASA 2 sur le système sanitaire de la région de N’zérékoré, avec des résultats tangibles et une amélioration des indicateurs d’impact tels que l’augmentation moyenne, entre 2015 et 2022, de 15% des accouchements assistés dans la zone du projet.

Le programme PASA témoigne de l’engagement continu et conjoint de l’équipe Europe (l’UE, la France et l’Allemagne) aux côtés des autorités sanitaires guinéennes, en faveur du renforcement du système de santé de la Guinée avec un financement de plus de 72 millions (près de 720 milliards GNF) entre 2015 et 2023.

En effet le projet PASA2 a permis, courant la période 2019-2023, entre autres, d’atteindre plusieurs résultats :

Du côté d’Expertise France :

la construction dans les délais de 15 structures sanitaires qui seront équipées avec un transfert au ministère de la santé en mai 2023 ; la conception des normes nationales en matière d’infrastructures et d’équipements au niveau district ainsi que leurs plans types ; la mise à jour de la politique nationale de maintenance et sa budgétisation ; la formation d’une vingtaine de maintenanciers biomédicaux des hôpitaux de la région et de leurs équipements ; l’équipement du département biomédical de l’IST (Institut des Sciences et de la technologie) de Mamou et la formation de ses enseignants ; le renforcement des compétences en marchés publics, en gouvernance budgétaire et financière de plus de 200 cadres du ministère de la santé au niveau central et régional ; la conception des statuts et de contrats programme entre 4 EPA et les ministères de la tutelle technique (MSHP) et la tutelle financière (MEF) ; l’accompagnement de la DAF (Division des Affaires Financières) du ministère de la santé pour améliorer ses procédures et la qualité de ses services ; l’appui au ministère pour la conception des PAO et le CDMT de 2020 à 2022 ; la formation des inspecteurs généraux de la santé (IGS) et le financement de plus de 60% de leurs activités afin de renforcer le contrôle sur le terrain.

Du côté de la GIZ :

https://kouyé.com/ la réalisation d’outils numériques en ligne à disposition des professionnels de santé et du grand publique pour l’information sur la santé ( https://portail.sante.gov.gn/ https://osc-guinee.org/ ). la formation de 461 personnes sur le monitorage amélioré (formateurs et prestataires) et la réalisation de 32 monitorages sur le terrain. l’organisation de 10 mentorats auprès de 10 centres de santé qui ont permis de former 100 personnels de santé majoritairement des femmes sur des cas concrets de soins obstétricaux ; l’organisation de 6 campagnes de collecte de sang dans 6 hôpitaux avec la collecte de 452 poches et la redynamisation du système régional de transfusion sanguine ; la formation de 22 décideurs et chargés de données (IRS, DPS, DH) de la région sanitaire de N’Zérékoré et les districts de Kérouané et Kissidougou sur l’utilisation de la nouvelle plateforme DHIS2 la réalisation des recherches action sur les MGF pour la promotion de l’abandon de la pratique des MGF en Guinée (80 participants directs, 1157 personnes touchées dans les consultations communautaires , 9235 personnes touchées par les des sessions de dialogue communautaires, 447 personnes touchées lors des réunions publiques) ; la production d'un film documentaire de 10mn sur les VBG/MGF et mariages d’enfants et des courtes vidéos de 3-5mn destinées aux réseaux sociaux ; 1070 cas de VBG identifiés et pris en charge, et 278 personnes jugées pour abus dont 213 condamnées) et l’implication des religieux dans la lutte contre les VBG (22 réunions avec 30 participants chacune), le renforcement des capacités en équipement, création et/ou redynamisation de 88 COSAH et CORSAH avec l’élaboration des budgets de santé communautaire des communes pour les PDL (Plans de Développement Locaux). la mise en place de la plateforme régionale multisectorielle de coordination de la Santé Communautaire en 2021 et la tenue de trois (3) réunions de la plateforme nationale multisectorielle de coordination de la Santé Communautaire ; deux (2) réunions de la plateforme régionale à N’Zérékoré et quatre (4) réunions de la plateforme préfectorale de coordination de la SC dans les DS de Kérouané et de Kissidougou ,39 réunions sous préfectorales de la SC dans les Communes des 8 DS du PASA2 la production et la rediffusion de 440 spots radios sur les thématiques de mariage précoce, IST/VIH, CPN, CPoN et la PF puis la réalisation de 24 émissions interactives sur les mêmes thématiques dans les 08 DS du PASA2. (R, 2.3.1) l’implémentation dans la préfecture de N’Zérékoré l’approche CTC (Connais ton corps) du projet MaSaMA à travers l’ONG CAM, qui cible spécifiquement les adolescents et jeunes, 12 séances d'animation sur l’approche CTC ont été réalisées et ont permis de toucher 2120 ado-jeunes dont 1514 femmes à travers la sensibilisation

