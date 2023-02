Turquie : Des guinéens racontent "comment" ils ont vécu le séisme...

ISTANBUL- Le bilan des puissants tremblements de terre survenus dans le sud de la Turquie et de la Syrie voisine ne cesse de s’alourdir. Au moins 6000 morts sont enregistrés. En Turquie, pays ami de la Guinée, des milliers des guinéens y vivent.

Parmi eux, l’ancien président Alpha Condé mais aussi des étudiants, des hommes d’affaires ou des simples résidents. Comment vivent-ils cette tragédie d’une ampleur inédite ? Quelles sont leurs craintes ? Africaguinee.com a pu joindre certains d’entre eux. Ils décrivent des scènes effroyables. Bien que pour le moment les nouvelles sont plutôt bonnes pour les ressortissants guinéens, mais l’inquiétude est là. Plongés dans la hantise d’un nouveau réveil brutal, certains interpellent les autorités guinéennes.

Mama Aissata Yattara étudiante de 23 ans s’est retrouvée au milieu de la panique. Sa ville de résidence Adana est l'un des épicentres du séisme. Le mouvement de la terre, et les fissures...puis les écroulements. Il a vécu les faits apocalyptiques en direct.

« Le séisme hante tous ceux qui vivent en Turquie. Moi particulièrement, j’ai vécu les faits avant-hier nuit. Je suis complètement éprouvée. Nous avons entendu parler de séismes, mais vivre ce mouvement de sol en direct, c’est flippant surtout quand tu vois des bâtiments s’effondrer comme ça avec des milliers de morts partout. Ce qui m’inquiète de plus, c’est quand on va décider d’évacuer certains vers leur pays d’origine : comment nous guinéens sans passeport valide allons faire ?

Présentement, le conseil qu’on nous donne c’est de rester tranquille dans les maisons dès que les mouvements commencent de sortir dehors. C’est pourquoi nous demandons à l’Etat guinéen de nous revenir en aide au plus vite pour les passeports. Nous avons vraiment peur pour notre vie parce qu’ils ont dit que ça peut revenir dans 72 heures. Nous ne pouvons même pas dormir. Imaginez si ça arrive à 3 heures ce que nous risquons » s’inquiète Mama Aissata Yattara guinéenne résidente dans l’une des zones les plus touchées.

Amadou Diallo, étudiant à Kayseri, une autre ville touchée, est en séjour à Istanbul. Il est terré à la maison depuis que la capitale a été mise en alerte.

« Je suis actuellement à Istanbul depuis des jours. J’ai quitté Kayseri où je suis étudiant. Nous vivons tous la peur au ventre. Istanbul est épargnée pour le moment mais nous sommes ici, la ville est en alerte. Les villes directement touchées sont Adana, Kayseri, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adiyaman et d’autres villes sur la même ligne. Nous avons peur. Je suis couché à la maison inquiet…tout le monde est inquiet, les gens ne dorment pas. La panique est totale.

Tenez-vous bien si c’est à Istanbul que le séisme avait eu lieu on aurait enregistré un nombre de morts plus élevé avec des dégâts plus importants. Même ici les cœurs ne sont pas tranquilles. Hier par exemple, il pleuvait beaucoup avec un vent fort accompagné de neige. J’ai appelé ma famille pour la rassurer, ce que chacun fait d’ailleurs. Pour le moment nous n’avons pas appris une mauvaise nouvelle ayant touché un guinéen. Que Dieu protège tout le monde » a confié Amadou Diallo, étudiant guinéen à Kayseri en séjour à Istanbul.

Fatou Tafsir Diallo y vit également depuis quelques années dans la ville de Bandirma, elle croise les doigts pour la stabilité de la terre. Elle a eu des nouvelles de certains guinéens dans les zones dévastées, elles sont plutôt bonnes.

« Ça été vraiment difficile pour nous. Hier on a vraiment eu peur, nous n’avons pas pu dormir. Je suis à Bandirma, notre ville n’est pas touchée mais nous ne savons pas quelle sera la suite. Les informations ne rassurent pas du tout. Ici, ce que nous avons fait, c’est d’être en contact avec tous les étudiants via les groupes WhatsApp.

C’est à partir de là que nous avons eu les nouvelles de chacun. Il y a une fille guinéenne dont l’immeuble a été dévastée qui a tout perdu dedans. Et Il y a aussi d’autres guinéens qui vivent à Kahranmaras l’une des villes les plus touchées par ce tremblement mais ils ont été évacués. Actuellement ils sont dans le bus en direction d’Ankara pour s’abriter » précise Fatou Tafsir Diallo.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45