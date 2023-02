Propos subversifs attribués à Alpha Condé: Le parti de l’ancien président précise…

CONAKRY-Depuis Istanbul (Turquie) où il est officiellement en « séjour médical » qui s’apparente désormais à un exil, Alpha Condé continue de faire parler de lui. Chaque semaine arrive avec un nouvel épisode teinté de polémiques et d’interprétations quelquefois les plus farfelues.

Le dernier en date concerne une courte vidéo, publiée en début de semaine par nos confrères de Guinee7.com. La séquence montre un groupe de jeunes militants du RPG arc-en-ciel, en train de parler au téléphone avec quelqu’un dont la voix ressemble avec celle d’Alpha Condé qui s’enorgueillit de sa bonne santé.

De cette conversation, il est question du retour au pays du président déchu. Lequel d’ailleurs demande à ses interlocuteurs de « chasser les narcotrafiquants » pour son retour. ‘’Le retour immédiat du président Alpha Condé ainsi que la sensibilisation et la remobilisation des militants à la base ». Tel est le mot d’ordre. Ces jeunes qui disent être en mission de la direction nationale du RPG arc-en-ciel, révèlent avoir sillonné les principales villes de la Haute Guinée (Kankan, Siguiri). Objectif, sensibiliser les militants à la base. Dans la vidéo devenue virale, ils rassurent Alpha Condé sur la détermination de ses partisans. Ils indiquent être de connivence avec Sidiki Touré, ex patron de la cellule de communication du parti et membre du bureau national de la jeunesse. Qu’en est-il exactement ? Qu’en dit-on au RPG arc-en-ciel ?

Joint par un journaliste d’Africaguinee.com cet après-midi, le responsable de la direction nationale de la jeunesse du Rpg arc-en-ciel qui est présenté comme le coordinateur de cette initiative a rejeté l’authenticité des déclarations faites par les jeunes du parti dans cette vidéo.

« Ce que ces jeunes ont dit, ce n’est pas vrai. C’est faux ! Ce qu’ils ont fait, ça n’engage qu’eux. Les missions sont dans les 33 préfectures, les TDR (termes de références) sont clairs. Ce sont les mêmes partout. Mais on n’a jamais parlé de ça, c’est faux. Ils n’ont qu’à dire aux gens qui leur a remis le numéro de l’autre (Alpha Condé, ndlr). C’est parce que c’est un complot. Ils cherchent à saboter la mission. C’est un problème interne », a réagi Sidi Touré, contacté ce mardi 07 février 2023.

Renversé par un coup d’Etat militaire alors qu’il exerçait un troisième mandat obtenu au prix de morts et de larmes, Alpha Condé n’a jamais baissé les bras. Il n’a jamais accepté de signer sa lettre de démission, bien qu’étant sous la menace de kalachs sur sa tête. Lors de son message de vœux de nouvel an, le 31 décembre 2022, l’ancien dirigeant guinéen n’avait pas manqué de rappeler qu’il reste le président élu de la Guinée.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28