Morissanda Kouyaté : "Si vos sœurs sont mutilées, c'est au nom de rien..."

CONAKRY-Le ministre guinéen des affaires étrangères et des guinéens établis à l’étranger est connu pour son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les efforts qu’il a déployés contre ce fléau avec la Commission de l'Union africaine et qui a conduit au Protocole de Maputo, lui a valu de remporter le prix Nelson Mandela de l’ONU.

Ce lundi 6 février 2023, Dr Morissanda Kouyaté qui a pris part à une activité axée sur la lutte contre les mutilations génitales féminines a une nouvelle fois sonné l’alerte sur les effets néfastes de cette pratique.

« Nous sommes réunis pour parler d'un phénomène bizarre, infondé, traumatisant. Il s'agit d'un phénomène qui viole et violente, tue les filles et les femmes au nom de...rien. C'est exactement comme si quelqu'un vous rencontrait, armé d'un couteau, et il vous demande de lui donner votre doigt, et puis il coupe. Pour justifier son acte, il vous dit : c'est comme ça depuis toujours. Au nom de rien. Si vos enfants, si vos sœurs sont mutilées, c'est au nom de rien. Il n'y a aucune base ni légale, ni religieuse », a-t-il martelé.

Nous y reviendrons !

Dansa Camara

Pour Africaguinee.com