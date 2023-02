Le réseau Orange Digital Centers d’Afrique et Moyen-Orient organise la conférence en ligne « Future of work Africa Week » les 14, 15 et 16 février prochains

Après le grand succès de l’AI Africa Week organisé en janvier 2021, qui a été suivi par plus de 600 000 personnes sur les réseaux sociaux, le réseau Orange Digital Centers, à travers ses 17 pays en Afrique et Moyen-Orient, revient avec une nouvelle édition qui porte sur les métiers de demain « Future of work Africa Week » les 14, 15 et 16 Février 2023. Pour s’inscrire, rendez-vous ici : https://orangeafricaweek.com/#form

« Future of work Africa Week », conférence gratuite 100% en ligne

Ce rendez-vous d’experts propose une vue d’ensemble et un décryptage de l’évolution des métiers et des compétences dans le monde, plus particulièrement en Afrique. Durant 3 jours, ces experts internationaux de haut niveau vont débattre et apporter des réponses à la jeunesse Africaine voulant s’informer sur les métiers d’avenir, les compétences recherchées et bien se préparer aux futurs besoins des recruteurs.

Cet événement est soutenu par des médias panafricains tels que CIO Mag, Ecofin et Jeune Afrique, ainsi que le cabinet de conseil Bearing Point qui font intervenir des journalistes et experts spécialisés pour la modération des panels. Au programme :

Jour1 : Les métiers de demain, quelles projections dans le monde et en Afrique ?

- A quoi va ressembler le monde de l’emploi de demain ?

- Comment s’y préparer ?

- Quelles sont les spécificités du marché de l’emploi en Afrique ?

Jour 2 : Les secteurs les plus porteurs, donnons la parole aux recruteurs

- Quels sont les secteurs qui recrutent ?

- Quelles sont les opportunités autour de l’industrie 4.0 et le Digital Marketing ?

- Comment développer sa carrière dans ces nouveaux métiers ?

Jour 3 : Les nouveaux acteurs de la formation, une opportunité pour tous !

- Comment choisir les formations les plus adaptées à son projet de carrière ?

- Qui sont les nouveaux acteurs de la formation ?

- Comment se former de manière autonome et continue ?

Le numérique, clé du développement des entreprises et de l’emploi

L’un des défis les plus stratégiques pour l’Afrique est la formation de sa jeunesse aux métiers de demain afin de prendre en main son développement de façon autonome et pérenne.

D’ici à 2030, 230 millions d’emplois en Afrique subsaharienne requerront des compétences numériques. Ainsi, Orange déploie dans 17 de ses filiales d’Afrique et du Moyen-Orient, Orange Digital Center, un écosystème innovant et gratuit, dédié à la formation des jeunes au numérique, à l'incubation technologique, à l'accélération et au financement de start-up.

À propos d’Orange Afrique et Moyen Orient

Orange est présent dans 18 pays d’Afrique et du Moyen-Orient et compte plus de 142 millions de clients au 30 septembre 2022. Avec 6,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021, Orange MEA est le premier secteur de croissance du groupe Orange. Orange Money, son offre phare de services financiers et de transfert d’argent via téléphone mobile, est disponible dans 17 pays et compte plus de 70 millions de clients. Orange, opérateur multiservice et partenaire clé de la transformation digitale, apporte son expertise pour soutenir le développement de nouveaux services numériques en Afrique et au Moyen-Orient.

A propos d’Orange Guinée

Orange Guinée est une filiale du Groupe Sonatel et est présente en Guinée depuis en novembre 2007. Elle compte plus de 460 employés et près de 9 millions d’abonnés lui font confiance. Orange Guinée est leader du secteur des Télécommunications avec le réseau le plus large – Conakry en 4G+, et l’ensemble des capitales régionales sont couvertes par la 4G, et toutes les sous-préfectures sont aujourd’hui couvertes par la 3G. L’opérateur fait travailler indirectement des centaines de milliers de guinéens dans la Distribution de ses produits et services, la prestation de services divers et le développement de son Réseau téléphonique. Orange Guinée participe au développement économique et humain de la Guinée par son engagement, son excellence et sa proximité avec les populations guinéennes grâce entre autres à son Programme Citoyen traduit par ses actions sociétales évaluées en impact direct a des millions d’euros.

