Le maire de Konah raconte : "Comment les bandits ont assassiné mon épouse…"

TOUGUE-Aïssatou Diallo (voir photo en bas de l'article), 55 ans l’épouse du maire de Konah a été assassinée par balle par des bandits dans la nuit du lundi à mardi 7 février 2023. Cette mère de six (6) enfants a reçu une balle dans la tête alors qu’elle courait pour secourir son mari attaqué par des malfrats.

Les faits se sont déroulés aux environs de 3 heures du matin. Dans la commune rurale de Konah, préfecture de Tougué, en Moyenne Guinée, le choc est immense alors que les assaillants courent encore dans la nature.

« Un silence de mort régnait sur Konah quand les hommes armés sont venus semer la terreur et ôter la vie de Aissatou Diallo, la femme de mon grand-frère. Ils sont arrivés sur 2 motos pour attaquer le maire et sa famille. Ils ont surpris le maire dans sa maisonnette où il était seul. Avec les bruits et les cris de secours, sa femme est sortie pour voir ce qui se passe. Les bandits ont tiré directement sur elle. Ensuite, ils ont pris la fuite en prenant la route de Koubia. Le sous-préfet de Konah a dépêché la gendarmerie ce matin pour un constat et déposer le corps à l’hôpital. Nous attendons l’autorité préfectorale de Tougué» précise Abdoulaye Baldé, beau-frère de la victime et jeune-frère du maire.

Sous le choc, Elhadj Maladho Baldé le Maire de Konah blessé par les bandits après une longue bataille dans sa maison. Il raconte sa mésaventure dans laquelle il perd sa femme Aïssatou Diallo mère de 6 enfants :

« A 3h 30 minutes des inconnus étaient autour de mon domicile composé de plusieurs bâtiments. Le bâtiment où je suisse situe près de la route. J’ai entendu les bandits en train de discuter sur quelle maison tomber. J’ai compris que c’est des visiteurs indésirables. J’ai voulu ouvrir la porte et m’éloigner mais ils étaient arrêtés juste à la sortie. Je suis resté enfermé dedans, j’ai pris position dans la toilette. Quelques minutes après, ils ont défoncé la porte pour me trouver à l’intérieur.

On s’est âprement bagarré. Ils voulaient m’étrangler et bâillonner ma bouche. En vain. Ils demandaient où est l’argent ? où est l’argent ? ils étaient trois contre moi. J’ai crié fort aux secours. C’est dans ces circonstances que l’une de mes femmes Aissatou est sortie me secourir. Elle courait vers ma maison quand soudain elle a reçu une balle dans la tête près du portail. Elle est tombée et a rendu l'âme sur place. Les bandits ont pris la fuite. Ils n’ont pris que mes 2 téléphones et rien d’autres dans la maison. Ils ont tué ma femme » regrette le maire en sanglot, Elhadj Maladho Baldé.

Aux dernières nouvelles, le corps de Dame Aissatou Diallo a été déposé au centre de santé de Konah. Les autorités préfectorales de Tougué, le juge de Paix et les services de sécurité sont attendus à incessamment à Konah.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 664 93 45 45