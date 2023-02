Guinée : Des enseignants contractuels décident d’arrêter les cours…

LABE-Certains contractuels recrutés dans les collectivités pour combler le déficit d’enseignants ont décidé d’arrêter les cours. En moyenne Guinée, la coordination a annoncé un préavis de grève ce lundi 6 février 2023.

Dans la note consultée, ces enseignants contractuels réclament le paiement immédiat des 4 mois d’arriérés de salaire, l’enrôlement de leurs camarades qui sont à Conakry et dans les préfectures où le processus d’enrôlement piétine et leur engagement à la fonction publique. Dans la Sous-préfecture de Mitty (Dalaba), les contractuels, exténués par la précarité dans laquelle ils vivent, ont boudé les classes ce lundi.

« Depuis l'ouverture des classes, nous travaillons, on n'a pas reçu nos primes. L’enrôlement qu’ils ont annoncé, c’est du pipeau. On n’a vu personne alors que dans nos contrats il était dit qu’à chaque fin du mois, au plus tard le 5 (du mois suivant), on devait nous payer. On a dispensé les cours en octobre, novembre, décembre, janvier, nous sommes dans le mois de février…on n’a rien. C’est pourquoi, on a décidé en concertation avec des autres contractuels d'arrêter les cours pour le moment jusqu'à ce que l'Etat pense à nous », a expliqué Abdourahmane Baldé.

Les enseignants contractuels de la localité exigent leur enrôlement à la fonction publique et le paiement de leurs arriérés de salaire promis par le gouvernement de la transition.

« Dans la préfecture de Dalaba personne n'a été enrôlé. On n’a aucune lisibilité. Aucune date n’a été programmée pour nous. On ne reprendra les cours que lorsque l'Etat arrive à satisfaire en payant nos droits. Au début du mois de janvier, le ministère avait fait un communiqué en disant qu'ils vont nous payer et nous enrôler…Mais ce qu'on voit là, c'est juste du tape-à-l'œil, un effet d’annonce. On n’a ni l’un ni l’autre. C’est-à-dire ni prime, ni enrôlement. lls nous font travailler seulement », déplore Abdourahamane Baldé, enseignant contractuel.

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com