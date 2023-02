Urgent : Le Gouvernement prend une importante mesure qui va soulager des millions de guinéens…

CONAKRY- C’est une décision majeure que vient de prendre le Gouvernement de transition et qui va soulager des millions de guinéens. Les autorités de la transition ont décidé de payer l’intégralité des factures, sources de discordes entre EDG et ses clients depuis janvier 2022, appris Africaguinee.com, de sources officielles.

En effet, sous Alpha Condé, le Gouvernement avait pris des mesures d’atténuation des effets de la pandémie de covid-19 sur les populations. Pour l’électricité, le régime d’alors s’était engagé à prendre en charge la partie sociale des factures des clients d’EDG d’avril à décembre 2020. Cette mesure concernait les consommations domestiques (…).

Patatras, le Gouvernement d’alors n’avait tenu parole. Conséquence, à la sortie de la période (supposée) d’accompagnement, les clients d’EDG ont vu sur leur facture des soldes relatifs à leur consommation non payée par l’Etat. Une situation qui avait provoqué des grincements de dents.

Eh bien, pour régler définitivement cette situation et soulager le panier de la ménagère, le Gouvernement a décidé de payer l’intégralité des factures, sources de discorde entre EDG et ses clients, a appris Africaguinee.com de sources officielles. Le montant total porte sur plus de 356 milliards Gnf, couvrant les trois mois que l’Etat avait décidé de prendre en charge.

Focus Africaguinee.com