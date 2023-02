Procès sur le massacre de 2009 : Charles Wright titille Dalein, Sidya et prévient les gardes pénitenciers

CONAKRY- C’est un Charles Wright qui était visiblement dans tous ses états qui s’est exprimé ce lundi 6 février 2023 devant le parvis de la Cour d’Appel de Conakry où le tribunal criminel de Dixinn a été délocalisé pour la tenue du procès sur le massacre du 28 septembre 2009.

Alors que certains gardes pénitenciers et des chauffeurs menacent de débrayer, le garde des sceaux a dit à qui veut l’entendre dans un ton ferme et tranchant, qu’il ne paiera aucun franc à qui ce soit. Devant des gardes pénitentiaires massivement rassemblés, le ministre de la Justice et des droits de l’Homme dénonce une forme de corruption qui entoure la gestion du fonds destiné au procès. Il a promis de couper le mal à la racine.

Non sans titiller Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Jean Marie Doré (ces trois figures politiques avaient été indemnisées chacun 2 milliards après le pillage de leurs domiciles, ndlr) Charles Alphonse Wright a exigé une situation claire, sans quoi, aucun rond ne sera désormais déboursé. Extraits.

« Vous avez été affectés ici pour la sécurisation (du procès) par l’Etat qui vous prend en charge. Il faut que ça soit clair : je ne paierai aucun franc à qui que ce soit. Quand le procès des évènements du 28 septembre 2009 a commencé, avec tout le bruit que les gens ont fait, l’Etat avait trouvé un montant de dix milliards Gnf (…) 90% de l’agent affecté pour le fonctionnement du procès, c’est la sécurité d’abord.

Quand le procès a commencé, j’ai mis en place des commissions auxquelles j’ai demandé de me faire des propositions. La gendarmerie et la police m’ont parlé de 750 agents et 53 véhicules. Juste pour carburer les 53 véhicules, ça coûtait au département par semaine 300 millions Gnf, sans compter les primes qu’on donne. J’ai dit maintenant voilà comment ça se passe : Ce n’est pas parce qu’on a parlé de 750 agents qu’on doit tous les payer. NON. Ce sont ceux qui sont effectivement affectés ici (au procès) dans l’opérationnel qu’on paie. Ceux qui sont en attente le sont. Qu’on me dise qui on paie ? Il faut qu’on ait cette situation.

Deuxièmement, on me dit de carburer 53 véhicules. Est-ce qu’on voit ce nombre ici ? Ça veut dire que quand on sert le carburant, il sert à l’opérationnalisation ailleurs alors que la police et la gendarmerie, chacune dispose d’un budget. Je ne vais pas mettre le carburant destiné au procès du 28 septembre et que ce carburant serve à d’autres fins ailleurs. Parce que quand l’argent finit, on dira ceci ou cela. L’argent destiné à la tenue du procès, ce n’est pas le ministre qui gère l’argent. Tout ça, c’est pour vous dire combien de fois, les gens sont sournois. Ils pensent quand ils vont devant la presse raconter du n’importe quoi, c’est ce qui nous fera reculer. NON. Je ne paierai aucun franc tant que je ne vois pas de clair.

M. Gando, vous avez une semaine, si on ne me dit pas quelles sont les personnes qui ont perçu de l’argent et à quelle qualité, je prendrai mes responsabilités. D’autres qui ont pris l’habitude de baigner dans la corruption, je les préviens : ça ne peut pas marcher. L’argent là, c’est l’argent du contribuable. Des femmes ont été violées, d’autres ont reçu 2 milliards voire trois milliards Gnf, aucune d’entre elles n’a reçu un franc alors qu’elles sont victimes de ce pourquoi nous sommes là ».

