Oliver Alawuba, PDG de UBA, reçoit un doctorat de l'Université d'État d'Imo

En reconnaissance de son immense contribution à la croissance du secteur bancaire et financier au Nigeria et en Afrique, Oliver Alawuba, directeur général du groupe et de la United Bank for Africa (UBA) Plc, s'est vu décerner samedi un doctorat honorifique en banque et finance par l'Université d'État d'Imo (IMSU) à Owerri, au Nigeria.

Alawuba a été honoré lors de la 8e cérémonie de convocation de l'école, un événement auquel a assisté le gouverneur exécutif de l'État d'Imo, le sénateur Hope Uzodinma. Étaient également présents l'ancien gouverneur de l'État, le Dr Rochas Okorocha, le recteur de l'université, Chief Sir, Ernest Nwapa, le recteur, le professeur U.U. Chukwumaeze, les recteurs de plusieurs établissements d'enseignement supérieur du Nigeria, les capitaines d'industrie et de nombreuses autres parties prenantes.

Félicitant M. Alawuba, le recteur, le professeur U.U. Chukwumaeze, a souligné que cette distinction était une reconnaissance de la contribution de M. Alawuba à la redéfinition du secteur bancaire public au Nigeria et en Afrique.

"Cette distinction est une reconnaissance de vos nombreuses contributions au secteur financier du Nigeria et de l'Afrique, et de votre travail en tant qu'un des principaux moteurs qui a contribué à amener la banque moderne dans toutes les capitales d'État et les grandes villes du Nigeria, alors que jusqu'à présent, la plupart des banques se concentraient principalement sur les grands centres commerciaux du pays", a déclaré le professeur Chukwumaeze.

S'exprimant après avoir reçu la distinction, M. Alawuba a remercié la présidence de l'université pour l'honneur qui lui a été fait, tout comme il a attribué son succès à Dieu et à son travail acharné. Il a pris le temps d'encourager les étudiants à rester concentrés et assidus tout en félicitant les autres lauréats.

"Je suis reconnaissant à la direction de l'IMSU pour cet honneur et cette reconnaissance, et je tiens à remercier l'aimable gouverneur, le VC et les autres cadres supérieurs de cette grande institution pour l'honneur que vous m'avez fait aujourd'hui. Je vous promets que je continuerai à faire de mon mieux pour rendre cette école et les habitants de ce grand État fiers. Je saisis également cette occasion pour conseiller aux jeunes d'être concentrés et de donner le meilleur d'eux-mêmes dans leurs études, afin qu'un jour ils soient aussi reconnus mondialement" a-t-il déclaré.

Parmi les autres lauréats du doctorat honorifique figurent l'ancien gouverneur de l'État d'Anambra, Son Excellence, Dame (Dr) Virgy Ngozi Etiaba ; Chief Chika Emenike, PDG de Tummy Tummy Noodles, Chitec Motors Limited et Kotec Group of Companies ; et Engr Simbi Wabote, secrétaire exécutif du Nigerian Content Development and Monitoring Board, NCDMB.

M. Alawuba, qui a été le meilleur étudiant en agroalimentaire et en technologie de l'université d'État d'Abia, a reçu de nombreux prix d'organisations humanitaires et est également membre de plusieurs organisations et clubs sportifs. Il est marié à une professeur associée, Mme Nkeirula Oly-Alawuba, et le couple a sept enfants.

Alawuba est un professionnel chevronné du secteur bancaire, avec plus de 25 ans d'expérience professionnelle. Il possède un large éventail d'expériences stratégiques et bien fondées dans les domaines de la banque d'entreprise et institutionnelle, de la banque de consommation, du secteur public, de la banque de détail et commerciale, de la gestion de projet, de la gouvernance d'entreprise et de la gestion globale de la banque.

Avant d'être nommé directeur général du groupe UBA, il supervisait les opérations bancaires du groupe dans ses 20 filiales en Afrique et au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, en France et aux Émirats arabes unis. M. Alawuba a été à plusieurs reprises directeur général national et directeur général régional des opérations de UBA dans le reste de l'Afrique.

Il est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en sciences et technologies agroalimentaires et d'un MBA en banque et finance. Il a suivi les programmes AMP et SEP de la prestigieuse INSEAD Business School, en France, et de la London Business School, respectivement. Il est également membre du Nigerian Institute of Management (NIM) et membre senior honoraire du Chartered Institute of Bankers of Nigeria (CIBN).