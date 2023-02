Dialogue, manifestations : réaction tranchante de Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du Gouvernement…

CONAKRY-Votre quotidien en ligne Africaguinee.com a été reçu ce lundi 6 février 2023 par le porte-parole du Gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo. Au menu de cet entretien exclusif, le déroulement de la transition dans ses différents volets.

Actions de développement en cours, chronogramme de la transition, dialogue…manifestations projetées par le FNDC, mouvement dissous, dans le grand Conakry, le 16 février 2023. L’intégralité de l’entretien sera diffusée ultérieurement. Mais en attendant, nous vous proposons cet extrait qui concerne le dialogue et les manifestations. Sur ces deux points, Ousmane Gaoual Diallo n’a pas fait dans la dentelle. Pour lui, les parties qui n’ont pas pris part au dialogue se sont autoexclues.

« L’UFDG, l’UFR, le RPG ne sont pas exclus du dialogue politique. Ils ont été invités avec tous les privilèges à venir partager leurs points de vue autour du dialogue. Par contre, ces entités-là ont considéré que tant que leurs leaders ne sont pas là, ils ne viennent pas. Ce sont deux démarches qui sont différentes.

Ils ne sont pas exclus. C’est eux qui ont pris la décision de ne pas venir participer, au mépris peut-être des droits de leurs immenses militants. Parce que s’ils revendiquent la majorité des militants, ils devraient respecter ces gens-là. Est-ce que c’est la position des militants de dire tant que tel leader ou tel autre n’est pas là, on ne participe pas aux affaires de la Guinée ? C’est leur choix, nous n’avons rien à dire là-dessus. Tout ce qu’on peut dire, ce que personne n’a été exclu…c’est quand même dommage de se soustraire et de faire croire qu’ils sont exclus. On ne comprend pas cette attitude alors qu’aucune entité n’a été exclue pour le dialogue politique inter guinéen », a martelé Ousmane Gaoual Diallo.

Dans sa plateforme revendicative déclinée ce lundi 6 février 2023 et qui motive l’organisation des prochaines manifestations, le FNDC soutenu par ses alliés traditionnels « Anad, RPG arc enciel, FNDC politique » a indiqué qu’il exige la mise en place d’un cadre de dialogue fécond sous la présidence de la CEDEAO regroupant le CNRD, le Gouvernement, le CNT, les partis politiques et les représentants de la société civile en présence des Ambassadeurs du G5. A ce propos, le porte-parole du Gouvernement tranche.

« Ce dialogue pour nous sur le calendrier de la transition et sur sa mise en œuvre, c’est quelque chose qui est dépassé. On a dépassé ça. On a déjà commencé à dérouler le chronogramme. Sauf s’il y a une nécessité dans l’avenir de réajuster ce calendrier ou son contenu, ce qu’on ne souhaite pas, mais si ça arrive, en ce moment-là, avec tous les participants, un autre schéma va s’ouvrir », a tranché Ousmane Gaoua Diallo.

Interpelé sur la manifestation du 16 février prochain appelé par le FNDC, le porte-parole du Gouvernement, a indiqué citation : « c’est sans commentaire ». D’ailleurs, Ousmane Gaoual Diallo n’a pas voulu s’étendre sur la question.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com