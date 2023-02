CNT : Dialogue, constitution…les annonces phares de Dr Dansa Kourouma

CONAKRY-En Guinée, le Conseil National de la Transition (CNT) a célébré ce dimanche 5 février 2023, le premier anniversaire de son installation. La cérémonie haut en couleur s’est tenue à l’esplanade du Palais du peuple en présence de plusieurs invités de marque, composés notamment de dirigeants d’institutions parlementaires de transition venus du Mali, du Tchad, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire.

Aux côtés de leur homologue guinéen, Dr Dansa Kourouma et des conseillers nationaux, ils ont assisté à cet important rendez-vous mis à profit pour faire le bilan de la première année d’exercice du Conseil National de la Transition et se projeter sur les perspectives. L’évènement a été ponctué par des prestations artistiques ainsi que de nombreux discours dont celui (l’un des plus attendus) du chef du CNT de Guinée.

Dans son allocution de circonstance, docteur Dansa Kourouma, le président de l’institution parlementaire de la transition a abordé plusieurs sujets touchant la bonne marche de la transition dont la durée est fixée à deux ans. Parmi les points évoqués, le Dialogue. Cet ancien acteur de la société civile guinéenne a tenu à interpeler les acteurs politiques qui jusque-là hésitent à rejoindre la table.

Dialogue

« Je profite de l’opportunité et la solennité de ces instants, pour renouveler mon fraternel et pressant lancé à toutes les forces vives de la nation, en particulier aux acteurs de la classe politique et de la société civile, ayant jusqu’ici exprimé des réserves et préalables, de rejoindre le cadre permanent de dialogue institué par décret du Président de la Transition, afin qu’armés de bonne foi, collégialement et dans la sérénité citoyenne, nous trouvions, ensemble et inclusivement, les réponses pertinentes aux questions que soulèvent leurs réserves et préalables », a-t-il lancé.

Au nom du CNT, l’institution qu’il dirige, Dr Dansa Kourouma a exhorté le Premier Ministre, les facilitatrices et toutes les bonnes volontés à s’investir davantage dans la recherche des voies et moyens pour relever ce défi. Un défi qui selon lui, constitue un véritable ralentisseur de la progression d’une transition apaisée et réussie, qu’ambitionnent les populations, qui, dit-il, ont affirmé le nécessaire besoin de stabilité, de paix et de développement.

Pour le chef du CNT, cette célébration est l’occasion d’une profonde introspection, surtout pour les Conseillers nationaux, de prendre un nouvel élan patriotique, plus affirmé, au service de la République et de la Nation et de consolider notre arrimage à la devise de notre Peuple : Travail, Justice, Solidarité.

Constitution

« La foi, la conscience et le cœur, nous engagent à envisager et accomplir nos missions avec la détermination constante et sans faille d’élaborer et d’adopter une Constitution et des Lois qui, conciliant l’intangibilité et la mutabilité, résisteront, comme l’airain de Corinthe, à l’usure du temps et à la tentation humaine, car elles demeureront la trame de l’harmonie, qui tisse la toile de la modernité et de la stabilité politique institutionnelles », a-t-il lancé, annonçant la tenue d’un symposium sur le constitutionnalisme à la mi-février.

Présent à cette cérémonie, l’honorable Salim Malam Boukary vice-président du parlement de la CEDEAO, a interpelé le CNT sur le rôle qui doit être le sien pour la bonne marche du pays.

"Honorable membres du conseil national de la transition CNT, vous devez comprendre que la population désespérée exige de nous, plus de leadership, plus de patriotisme, plus d'équité et de légalité. Le monde vous observe la CEDEAO s’impatiente. Le peuple de guinéen s'inquiète se pose de questions et vous êtes fasse à l'histoire qui jugera ainsi conformément à l'esprit de notre serment", a lancé le parlementaire de la Cedeao.

A suivre…

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com