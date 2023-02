Labé : Le maire de Dionfo interpelé et placé en garde à vue…

LABE-A Labé, un élu local a été interpelé et placé en garde à vue suite à une plainte formulée contre lui par un voleur de bétail réputé.

Le maire de la commune rurale de Dionfo, Elhadj Boubacar Baldé, a été arrêté vendredi, 03 février 2023. Il n’est pas le seul. D’autres citoyens de la commune rurale de Kalan ont été également interpelés et placés en garde à vue à l'escadron mobile de la Gendarmerie n°8 de Labé. Ces interpellations font suite à une plainte articulée contre eux par le célèbre voleur de bétail, Saïdou Wendouwel dont l'arrestation et la condamnation avait fait couler beaucoup d'encre et de salive à Labé.

Elhadj Boubacar Baldé et ses coaccusés sont poursuivis par Saïdou Wendouwel Diallo, pour destruction de biens privés, incendie volontaire… lors des mouvements de foule qui ont suivi son interpellation en fin janvier 2019, pour vol de près de 40 têtes de bœufs dans plusieurs villages de la région administrative de Labé.

« C'est la justice qui a dépêché des gendarmes avec un mandat d'amené pour venir nous chercher. Ils étaient avec le plaignant, Saidou Wendouwel. Ils sont venus jusque chez moi pour m'interpeller. C'était l'heure de la prière du vendredi. Quand nous avons fini, ils sont venus se présenter et décliner le but de leur mission. A Dionfo, je suis le seul à avoir été arrêté. Ils sont partis interpeller trois autres personnes dans la Commune Rurale de Kalan. Il nous accuse d'avoir incendié sa maison lorsque les citoyens avaient retrouvé des bœufs volés à son domicile. Selon lui, c'est nous les responsables qui étions là-bas », explique le maire.

Poursuivant, il affirme avoir reçu un appel le week-end dernier lui signifiant qu'il devait se présenter devant la justice le lundi 30 janvier 2023. Mais ce jour a coïncidé à plusieurs cérémonies qu'il devait assister dans sa commune rurale en tant qu’élu local.

« Le mardi je suis venu au bureau du procureur qui était absent. Le jeudi 02 février je suis venu, il était absent. J'ai vu le juge d'instruction et les autres pour leur dire que je voudrais voir le procureur Israël Kpoghomou. Il paraît qu'il a dit qu'on s'est foutu de lui et qu'il faudrait qu'il nous juge pour nous condamner. Nous sommes à la gendarmerie ici », précise le maire de Dionfo.

Elhadj Boubacar Baldé indique qu'il ne se reproche de rien. L’élu local précise qu'il y a déjà un arrêt de la cour d'appel concernant Saïdou Wedouwel. Il doit payer près de 83 millions aux victimes de vol qui avaient porté plainte contre lui.

« Nous avons été victime de vol, on n’a pas été dédommagé…on vient nous arrêter. Ce sont des actes d’intimidation contre les autorités qui défendent les citoyens », dénonce le maire de Dionfo.

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com