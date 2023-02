Kindia-Lutte contre la corruption : Le Directeur de l'antenne régionale de l’ANLC-PBG installé...

KINDIA- Après Labé et Mamou, les dirigeants de l’Agence nationale de lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne Gouvernance (ANLC-PBG) ont été accueillis ce vendredi 3 février 2023 à Kindia.

A la tête d’une forte délégation venue de Conakry, Saikou Amadou Diallo, Secrétaire Exécutif de l’Agence nationale de lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne Gouvernance a été reçu dans la cité des agrumes dans le cadre d’une vaste tournée qu’il a initié pour sensibiliser et d’installer les Directeurs régionaux des antennes de cette entité étatique dans les capitales régionales.

La cérémonie d’installation du Directeur de l'antenne régionale de l’Agence nationale de lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne Gouvernance (ANLC-PBG) a réuni des responsables au plus haut niveau de cette Agence étatique, venus de Conakry, les autorités régionales et préfectorales ainsi que des acteurs de la société civile de la cité des agrumes.

Dans son allocution de circonstance, Saikou Amadou Diallo a indiqué que son objectif est de redynamiser les antennes régionales de cette agence. Selon lui, la vision du président de la transition est d’avoir une agence stable, pérenne et fonctionnelle dans tout le pays, qui perd chaque année, environs 500 milliards Gnf en pots de vin.

« L'antenne de Kindia vient d'être installée et nous profitons pour remercier le gouverneur, le préfet, le maire et toutes les autorités administratives de Kindia pour l'accueil qui nous a été réservé et surtout d'avoir honoré de leur présence à cette installation. Les conseils que je continuerai à donner à tous les travailleurs de l'agence, c'est de sensibiliser les citoyens et de leur faire savoir qu’au sein de cette agence, c’est la transparence.

Par conséquent, nous devons intégrer dans notre comportement, l’intégrité, l’éthique pour que nous puissions après dire aux autres acteurs qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. J’ai dis à M. Souleymane Sylla qui est le directeur régional qu'il doit être un exemple dans la gestion administrative et des biens publics », a laissé entendre Saikou Amadou Diallo.

Le nouveau Directeur régional de l’antenne de l’Agence nationale de lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne Gouvernance (ANLC-PBG) de Kindia a quant à lui lancé un appel à tout le personnel de cette agence, leur demandant de faire un travail collégial pour éradiquer la corruption dans cette région.

« Faisons notre part de travail, jouons notre partition pour le bien de la population, de l'administration, de la société civile…bref pour le bien de notre pays. Chacun en ce qui lui concerne doit œuvrer pour la réussite de ce travail. La corruption est à tous les niveaux mais à chacun de faire ce qu'il peut faire pour éradiquer ce fléau », a lancé M. Souleymane Sylla.

Le gouverneur de la région administrative de Kindia, Elhadj Ibrahima Kalil Condé a promis d’accompagner l’agence régionale pour l’atteinte de ses objectifs. A savoir, éradiquer la corruption dans sa juridiction.

Chérif Keita

Pour Africaguinee.com