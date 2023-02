Pourchassés, des coupeurs de route incendient leur véhicule et se font la malle…

MAMOU- C’est une scène inédite qui s’est produite ce vendredi 4 février 2023, dans la préfecture de Mamou, en proie à une insécurité routière grandissante.

Pourchassés par des agents des services de sécurité de Mamou, des coupeurs de routes qui roulaient à bord d’une voiture BMW de couleur cendre, ont trouvé une parade bien singulière pour échapper.

Tenez-vous bien, sentant l’étau se resserrer sur eux, ces présumés malfrats ont préféré garer leur véhicule qu’ils ont incendié avant de prendre la poudre d’escampette. Ils ont foncé en brousse pour échapper à la traque. Ce sont des agents de la BAC 16, qui étaient à leur trousse.

« J’ai appelé par mon chef qui m'a informé que des bandits sont dans la ville de Mamou et qu'ils roulaient dans une voiture BMW de couleur cendre. On a aussitôt mobilisé les troupes pour se mettre à leur trousse. Après plusieurs heures de recherche, on a fini par comprendre qu'ils ont emprunté les rails menant vers Konkourè. On les a poursuivis.

Lorsqu’ils ont compris qu'ils ne pourront pas nous échapper, ils ont abandonné le véhicule tout en prenant les armes et tous les objets. Ils ont ensuite incendié le véhicule et sont entrés dans la brousse.

À Mamou, il y a toujours des attaques. Les citoyens doivent nous aider tout en dénonçant les malfrats. Avec leur appui on a fini par retrouver le véhicule mais en feu. On avait trouvé un homme derrière sa cour qui nous a dit n'avoir pas vu un véhicule passer par là-bas. On a cru. Mais, c'était faux. C'est par là-bas qu'ils sont passés. S'il nous avait dit la vérité on allait les arrêter », nous a confié cet agent de la brigade anti criminalité.

Mamou est une préfecture cosmopolite stratégique. Dénommée ville carrefour, elle est le théâtre de plusieurs attaques menées le plus souvent par des coupeurs de route.

Habib Samakè

Pour Africaguinee.com