Lutte contre la corruption : le Directeur de l'antenne régionale de l’ANLC-PBG installé à Mamou

MAMOU- L’Agence nationale de lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne Gouvernance (ANLC-PBG) poursuit sa tournée de sensibilisation et d’installation des directeurs régionaux de ses antennes dans les capitales régionales. Après Labé, les dirigeants de cette entité étatique ont été accueillis dans la ville carrefour Mamou.

A la tête d’une forte délégation venue de Conakry, Saikou Amadou Diallo, Secrétaire Exécutif de l’Agence nationale de lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne Gouvernance, a conféré avec les autorités administratives de Mamou. C’est à cette occasion que le directeur de l'antenne régionale de la lutte contre la corruption a été installé dans ses fonctions.

Clément Kourouma, c’est le nom du tout nouveau directeur de l’antenne régionale de l’Agence nationale de lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne Gouvernance, à Mamou. Il a été installé dans ses fonctions lors d’une cérémonie organisée à cet effet au gouvernorat de Mamou, en présence de plusieurs cadres régionaux, préfectoraux ainsi que des représentants des forces de défense et de sécurité. Dans son discours, il s’est dit conscient de l'ampleur de la responsabilité qui l'attend.

« Je mesure avec sérénité l'importance et l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe. L’ANLC-PBG a pour mission de lutter contre la corruption et de promouvoir la bonne gouvernance dans la perspective de la refondation de l'Etat et la moralisation de la gestion des biens publics prônés par le président de la transition. Cette mission ne pourrait être atteinte sans l'engagement des filles et fils de Mamou. De notre côté, nous nous engageons à travailler avec professionnalisme, transparence, équité et dévouement pour promouvoir les bonnes pratiques tout en bannissant les considérations ethniques, communautaires, régionalistes, religieuses qui ont longtemps impacté négativement le vivre ensemble. Nos portes sont largement ouvertes à tous les citoyens car le combat ne peut être gagné sans leur contribution », a déclaré M. Clément Kourouma.

Le secrétaire exécutif de l’ANLC-PBG a de son côté affirmé être très heureux de savoir désormais que son agence est représentée à l'intérieur du pays.

« Le président de la transition nous a confié une mission claire et sans ambiguïté. C'est celle de bâtir une institution forte, fiable, stable et opérationnelle tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Le problème qui est à Conakry se retrouve partout en Guinée. La première des choses au niveau de la restructuration, c'était de désigner des cadres qui vont venir accompagner les autorités administratives dans chaque région. Les accompagner constamment, vivre avec eux, vivre leur défi et ensemble trouver des solutions dans le cadre de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance », a souligné M. Saikou Amadou Diallo.

Dans la même veine, le gouverneur de la région administrative de Mamou a invité les cadres de sa juridiction à accompagner l’Agence nationale de lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne Gouvernance dans sa mission.

« Le président de la transition a le souci de faire de la Guinée un pays où les paisibles populations auront une vie améliorée. Je reçois à bras ouvert cette antenne de l’ANLC-PBG à Mamou. C'est le moment de dire que la refondation a un mérite. Si hier, le contribuable avait des difficultés, aujourd'hui on a l'antenne régionale de l'ANLC qui règlementera cela. J'invite tous les cadres de la région à faire une prise de conscience et se mettre à la disposition de l'Etat pour les citoyens », a lancé le colonel Aly Badara Camara.

Après l'installation du directeur régional de l’antenne l’Agence nationale de lutte contre la Corruption et de promotion de la bonne Gouvernance, la mission s'est entretenue avec l'inspecteur régional de l'environnement, ainsi que des responsables de l'hôpital régional de Mamou. La délégation a ensuite mis le cap sur Kindia pour poursuivre ses activités.

Habib Samakè,

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Mamou