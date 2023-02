Labé : L'ambassade des Etats-Unis présentent des opportunités d’études 100% gratuites aux étudiants…

LABE- En mission dans la région administrative de Labé, la chargée d’affaires culturelles de l’Ambassade des États-Unis en Guinée a annoncé que son pays offre des bourses d’études totalement gratuites aux étudiants guinéens désireux d’aller poursuivre leur cursus universitaire dans le pays d’Oncle Sam. L’annonce a été faite à l’Université de Labé située dans la Sous-préfecture de Hafia. Madame Ekow Edzie a dévoilé cette opportunité lors d’une visite qu’elle a effectuée dans ce temple de savoir.

Elle a expliqué aux étudiants de cette université les possibilités de voyage d’études offertes par le gouvernement américain à la Guinée. Ce n’est pas tout, cette diplomate a indiqué que les Etats-Unis ont également d’autres opportunités réservées aux entrepreneurs, aux associations et aux structures qui sont dans les normes de pouvoir bénéficier des subventions dans le cadre de la construction des infrastructures sociaux de base et pour la pratique de certaines activités génératrices de revenus.

La chargée des affaires culturelles de l’Ambassade des États-Unis en Guinée a précisé que les bourses d’études que les Etats-Unis offrent aux étudiants guinéens sont entièrement financées par le gouvernement américain.

« Nous avons une délégation de l’Ambassade des Etats-Unis qui est ici à Labé pour promouvoir les liens d’amitié entre la Guinée et les Etats-Unis, plus précisément à travers nos programmes d’échanges qui sont des possibilités pour les jeunes étudiants guinéens de voyager aux Etats-Unis pour des études. Ces programmes sont 100% payés par le gouvernement américain. Et ici en Guinée nous avons déjà eu des centaines de participants, il faut souligner que ces programmes changent de vie.

Après avoir complété les programmes, les bénéficiaires qui reviennent en Guinée deviennent des vrais leaders dans les communautés. Ils contribuent au développement durable de la Guinée. J’ai remarqué que les étudiants de Labé sont vraiment intelligents », a indiqué madame Ekow Edzie.

La Chargée d’affaires culturelles de l’Ambassade des Etats-Unis en Guinée est également revenue sur le programme de subvention que la représentation diplomatique américaine offre aux entrepreneurs guinéens. Elle a indiqué que les Etats-Unis veulent recevoir sur leur sol des candidats venant de la région de Labé.

« Je sais que cette région est une région merveilleuse et je suis certaine qu’il y a beaucoup d'ONG et des organisations de la société civile qui ont des projets importants. Nous recevons beaucoup de jeunes étudiants guinéens qui ont envie d’avancer dans les études liées aux affaires. Les entrepreneurs peuvent recevoir les bourses d’études pour aller aux Etats-Unis et participer aux programmes éducatifs là-bas pour avancer dans les études axées dans le domaine de l’entreprenariat des affaires », a lancé la diplomate.

A noter que les opportunités à saisir sont entre autres les programmes MANDELA WASHINGTON, FULBRIGHT, HUBERT H. HUMPHREY, LEADERSHIP POUR LA JEUNESSE PANAFRICAINE.

Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com