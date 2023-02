Kaloum : Inauguration du nouveau siège du Ministère du Plan bâti par Guicopres

CONAKRY-Le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya a inauguré le nouveau siège du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale ce vendredi 03 février 2023 à Kaloum.

La cérémonie d’inauguration a réuni plusieurs membres du Gouvernement dont la ministre de tutelle (bénéficiaire de l’infrastructure), madame Rose Pola Pricémou, des diplomates ainsi que de nombreux cadres et d’invités de marque.

Situé au cœur de Kaloum, le nouveau siège est un immeuble de 10 étages, comprenant 97 bureaux climatisés, deux salles de réunion, 63 toilettes et un parking.

Dans sa communication, le PDG du Groupe GUICOPRES BTP a rendu un vibrant hommage au Chef de l'État pour son dynamisme et son pragmatisme dans la conduite du pays depuis le 05 septembre 2021. Kerfalla Camara « KPC » est ensuite revenu en détail sur la composition du nouveau siège du département en charge du Plan et de Coopération Internationale.

« Nous voilà aujourd'hui réunis pour la remise solennelle de cet important immeuble construit en R+10 plus sous-sol. Cette infrastructure, première du genre à abriter un service public de notre pays, a été bâtie sur un terrain de 428 mètres carré et occupe une surface bâtie de 4400 mètres carré. Elle a été réalisée grâce au concours du climat de paix et de sécurité instauré par monsieur le président de la république, chef de l'Etat, le colonel Mamadi Doumbouya.

Le groupe Guicopres architecte de cet ouvrage tient à remercier tous les ministres du Plan qui se sont succédés à la tête de ce département et qui ont tous apporté un soutien à l'édification de cet immeuble qui comprend 97 bureaux tous climatisés. Au-delà de son caractère architectural, l'immeuble apporte une touche neuve à l'environnement urbanistique de la zone et augure une perspective intéressante d'intégration dans la politique de modernisation envisagée pour notre capitale », a expliqué le PDG de Guicopres BTP.

Pour sa part, madame la Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, Rose Pola PRICEMOU a, au nom du personnel de son département et en son nom propre remercié le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya. Elle lui a réitéré sa gratitude pour la confiance placée en elle pour gérer ce département stratégique, chargé de la conception, la planification et la réalisation du développement, de la coopération internationale et d'en assurer le suivi.

« Sous la Présidence encore du chef de l'État le Colonel Mamadi Doumbouya, nous avons pu inaugurer le nouveau siège du département du Plan et de la Coopération internationale. C’est un très bel édifice qui a été construite des mains des guinéens. Je salue ici le travail acharné de tous les travailleurs qui ont contribué à ce résultat, notamment le groupe Guicopres BTP qui a accompagné cette dynamique.

Aussi, je voulais souligner l'importance d'avoir un cadre de travail adéquat. Le peuple de Guinée a accepté d'amorcer un changement. Ce changement qu'on a appelé Refondation doit se manifester à travers les services publics qui sont rendus à nos concitoyens », a déclaré madame la Ministre du Plan et de la Coopération Internationale.

Rose Pola PRICEMOU a rassuré ses chefs hiérarchiques de la bonne utilisation des locaux qui permettront d'améliorer de façon qualitative et quantitative les conditions de travail du Ministère.

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com