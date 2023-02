Exclusif-affaire Nanfo Diaby : "Charles Wright a tort…", tranche le grand imam de Conakry

CONAKRY-En Guinée, la sortie du Garde des Sceaux à Kankan par rapport au prédicateur Ismael Nafo Diaby continue de susciter une indignation collective chez les leaders religieux. Interrogé par Africaguinee.com ce samedi 4 février 2023, le grand imam de la mosquée Fayçal n’est pas passé par le dos la cuillère.

Pour Elhadj Mamadou Saliou Camara, Charles Alphonse Wright a outrepassé ses prérogatives. Le religieux affirme que le Ministre de la justice et des droits de l’homme n’a pas le droit, de soutenir un musulman qui violer les lois islamiques.

« Personnellement, je n’ai pas entendu le Ministre de la justice, Alphonse Charles Wright dire que Nanfo a le droit de prier dans la langue de sa convenance, autre que l’arabe. Toutefois, j’ai appris à travers les gens qu’il l’a bien dit et j’attends son retour pour confirmer ça. Notre pays n’est une République islamique. Le Ministre de la justice n’a pas le droit de prendre une décision qui soit aux antipodes des percepts édictés par une religion. La religion est recommandée par Dieu.

L’islam a ses principes et ses règles. Si Nanfo veut créer une autre religion, il est libre de le faire mais il ne peut pas modifier la prière des musulmans à sa façon, et continuer à égarer les musulmans. On ne peut pas lui accorder ça. On ne peut pas permettre à Nanfo de prier dans une autre langue que celle recommandée par l’islam. Il veut détourner et tromper les musulmans qui ne connaissent pas la gravité de sa prière », a affirmé le grand Imam de Conakry Elhadj Mamadou Saliou Camara.

Le religieux ajoute que Alphonse Charles Wright, le garde des Sceaux n’a pas le droit de demander à un musulman de violer les lois islamiques.

« Le Ministre de la justice n’est pas habilité pour dire à un musulman de faire la prière de l’islam à sa convenance en contradiction avec les règles de l’islam et de la sunna du prophète Mahomet (PSL). Non, c’est inadmissible. A mon retour à Conakry je vais clarifier ça avec le Ministre de la justice. (…)On ne doit pas et on ne peut pas donner la latitude à quelqu’un de modifier à sa guise notre prière au nom du principe de la Liberté.

Parce que par exemple, si un chef de quartier décide tout de suite de se lever pour dire qu’il n’est plus d’accord avec la loi fondamentale de la Guinée et qu’il va désormais modifier les textes de lois du pays à sa manière et juger les gens à sa manière dans sa localité en violation des lois guinéennes, est-ce que le Ministre de la justice peut admettre ça au nom du principe de la liberté ? NON. Il (le ministre de la justice) ne le lui permettra pas.

Alors s’il n’est pas prêt à accorder un tel privilège à quelqu’un en lui permettant de transgresser à sa manière les textes de lois que les guinéens ont voté, est-ce qu’il peut accorder à quelqu’un de violer les lois islamiques et lui demander de prier comme il veut dans la langue qu’il voudra ? C’est impossible, ce n’est pas son rôle ni son droit et ce n’est pas la loi ça.

Celui qui veut porter atteinte aux fondamentaux de la religion, on ne peut pas le suivre. Nanfo ne peut pas regrouper des gens ou construire une Mosquée et prier au nom de l’islam à sa manière. Ça ce n’est pas du tout possible en islam. Nous n’allons pas permettre cela », a averti l’imam ratib de la grande mosquée Façal.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023