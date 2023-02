Déguerpissement : A Matoto, les autorités passent à l’action...

CONAKRY- C’est la tristesse et la désolation chez certaines familles ce samedi 4 février 2023, à Matoto, une des cinq communes de Conakry.

Au lendemain du communiqué du CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) relatif au démarrage d’une vaste opération de déguerpissement à Conakry, à partir du 10 février, la Mairie de Matoto, à travers son premier responsable, Mamadouba Tos CAMARA passe déjà à l’action. Il a procédé à la démolition de plusieurs hangars, boutiques et d’autres encombrants physiques à Yimbaya.

L’opération entre dans le cadre de la récupération des domaines supposés appartenir à l’Etat. Les victimes sont sous le choc et se demandent où aller.

C’est comme ce père de famille qui a douze (12) enfants. Mamadou Aliou Baldé s’inquiète sur comment tenir le coup après cet acte.

« Je ne sais quoi dire. Pourtant ma maison n'était pas dans le programme de déguerpissement. Mais ils ont dégagé mon hangar et mon conteneur. Qu’est-ce que je peux ? On ne peut rien contre l'État. Dès aujourd’hui, nous dormirons à la belle étoile », déplore ce chef de famille marié à deux femmes et père d’une dizaine d’enfants.

A suivre…

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com