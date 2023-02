Crimes économiques : Que réclame la Crief à Dr Mohamed Diané?

CONAKRY- L’ancien ministre d’Etat en charge des Affaires Présidentielles, ministre la Défense nationale, Dr Mohamed Diané est renvoyé devant la chambre de jugement de la Crief (Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières) pour répondre des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.

Concrètement que reproche-t-on à cet ancien proche collaborateur d’Alpha Condé ? Ce vendredi 3 février 2023, ses avocats ont levé un coin du voile sur les accusations portées contre cet ancien haut commis du régime déchu, en détention depuis le 06 avril 2022.

« On met sur Dr Mohamed Diané un détournement de 17 pickups qui ont été fournis après un payement fait par l’intendant général d’alors. Les 17 pickups ont fait l’objet de bons de livraison et ont été mis à la disposition des officiers généraux de l’armée qui sont là et qui roulent dans ces différents pickups. Ils ont fait l’objet de contrat et de réception. Tous les documents commerciaux de la commande jusqu’à la livraison sont là. De façon irréfutable, nous allons démontrer cela aussi», explique Maitre Kondiano, membre du pool d’avocats qui défend les anciens dignitaires en maille avec la justice.

Maître Sidiki Bérété, un autre avocat de Dr Mohamed Diané a apporté un autre détail intéressant sur ce que la Crief reproche à son client.

« On dit que le budget du ministère de la défense qui est rattaché directement à la présidence de la république oscillait autour de 240 milliards Gnf et que ce budget est logé dans plusieurs comptes à la banque centrale de la république de Guinée. Ce compte est administré par l’intendant général. On le renvoie devant la chambre de jugement alors que l’intendant général le Colonel Gaoussou est toujours à son poste.

De qui se moque-t-on en République de Guinée ? Vous terminez une audition de 9 mois. Personne n’a interrogé l’intendant ni à la gendarmerie ni devant le cabinet d’instruction. Et vous demandez à Dr Diané d’être jugé pour justifier ce budget. Comment peut-on juger Dr Diané sans l’intendant ? C’est-à-dire celui qui établit le chéquier, celui qui fait le retrait, il est au même poste, il manipule le même budget alors que l’autre est en détention inutile.

On est en train de protéger les trois intendants généraux, colonel Kouyaté, colonel Kaba, le colonel Goussou et on demande à Dr Diané de venir justifier le budget. Vous voulez sacrifier nos hommes politiques. Leur suppression sera décidée autrement mais ça ne passera pas par la justice parce que la justice ne peut être l’instrument des politiques. On refuse tout procès de montage tant que la Cour Suprême ne termine pas », a averti maître Sidiki Bérété.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com