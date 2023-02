Mamadi Doumbouya inflexible : Des ministres mis en "demeure"...

CONAKRY-Le président de la Transition reste inflexible par rapport au rapatriement des avoirs de l’Etat à la Banque centrale. Lors du conseil des ministres de ce jeudi 2 février 2023, le Colonel Mamadi Doumbouya a décidé de mettre en demeure plusieurs de ses ministres, pour l’exécution de cette instruction qui date de décembre 2022, a appris Africaguinee.com de sources officielles.

Selon le porte-parole du Gouvernement, le chef de l’Etat a mis en demeure les Ministres concernés de lui apporter des éclaircissements non seulement sur le montant des avoirs rapatriés à date à la Banque Centrale et à la Banque Nationale d’Investissement de Guinée (BNIG) au compte des EPA et sociétés publiques, mais aussi sur le nombre d’entités qui ne sont pas encore exécutées, moyennant justifications. La date butoir qu’il avait fixé était le 15 janvier. Près d’un mois après, il veut voir clair sur ce qui a été fait.

Au plus tard le lundi 06 février 2023, indique le compte-rendu du ministre Ousmane Gaoual Diallo, le Chef de l’Etat a exigé du Pool financier avec le Gouverneur de la Banque Centrale, le Directeur de la BNIG sous la coordination du Premier Ministre, qu’il lui soit présenté un mécanisme pour faire tourner la machine en mettant en avant le financement des projets de l’Etat.

« Il ne s’agit pas de garder l’argent dans les caveaux mais plutôt d’en faire un levier pour supporter l’exécution efficace et efficiente des travaux ; assouplir les mécanismes de prêts et les taux d’intérêts pour les projets d’investissement, atténuer le recours aux obligations de trésor tout en garantissant le fonctionnement normal des EPA et des sociétés », a martelé le président de la transition.

Le 12 janvier dernier, le Ministre des Finances avait annoncé qu’en exécution de cette instruction du Président de la Transition, il a demandé aux Directeurs Généraux des Etablissements Publics Administratifs de procéder au transfert de tous leurs comptes à la Banque Centrale au plus tard le 15 janvier 2023. Passé ce délai, les comptes non rapatriés seront gelés.

A suivre…

Africaguinee.com