Kindia: Des étudiants en colère érigent des barricades sur la route nationale No 1

KINDIA- Des étudiants de l´institut Bambo Kèba Fadiga ont manifesté leur colère vis-à-vis de leur fondation. Ce vendredi 03 octobre, ils ont érigé des barricades sur la route nationale numéro1 Kindia-Mamou bloquant la circulation pendant des heures.

A l’origine de ce mécontentement qui a commencé depuis le 1er février dernier, une décision dudit fondateur qui a voulu se séparer d'un de ses étudiants qui n'aurait pas respecté certaines règles de l'établissement, selon nos informations.

Originaire de Siguiri, ce jeune étudiant dont on ignore l'identité, aurait passé par les imams pour défendre sa cause auprès du fondateur mais en vain.

" C'est un jeune de Siguiri que le fondateur a renvoyé, ce dernier est allé demander les imams pour venir lui demander pardon. Sans surprise, le fondateur a insulté les imams tout interdisant au jeune de ne pas venir à l'institut. Un jour ce jeune est venu avec une bavette et s'est introduit dans la cour. Lors de la montée des couleurs, le jeune s'imposé en disant au fondateur de lui remettre ses papiers et son argent. C'est là le fondateur a appelé les gendarmes pour venir prendre le jeune. Tout le monde s'est révolté contre lui. Mais avant ça, il y avait d'autres problèmes, trop c'est trop", a expliqué Jacqueline Kourouma, étudiante de cet institut.

Selon notre interlocutrice, depuis ce jour, le fondateur aurait enlevé toutes les plaques de l'institut qui ne sont plus visibles et les portes hermétiquement fermées. Dès le matin de ce vendredi, la route nationale numéro 1 Conakry-Mamou a été barricadée, aucun véhicule ne passait. Il a fallu l'implication du 4ème vice maire de la commune urbaine de Kindia et l'antenne régionale du Syndicat National de l'Education pour libérer la route.

Au moment où nous rédigions cette dépêche, la tension restait toujours vive et la circulation est complètement perturbée.

Nous y reviendrons

Dépêche de Chérif Keita

Pour Africaguinee.com