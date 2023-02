Kassory renvoyé pour être jugé à la Crief : Voici le montant exact que l'ex Premier ministre aurait détourné…

CONAKRY-En Guinée, Dr Ibrahima Kassory Fofana, ancien Premier ministre du dernier Gouvernement d’Alpha Condé, renversé le 05 septembre 2021, a été renvoyé devant une cour anti-corruption pour être jugé d’un détournement présumé de 15 milliards de francs guinéen. La Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) a cependant écarté le délit de « corruption » et « complicité » parmi les charges retenues contre l’ancien chef du Gouvernement.

Avec ses coaccusés, Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui, tous détenus depuis le 06 avril 2022, ils devront répondre des faits de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, devant la chambre de jugement de la cour anti-corruption. Leurs avocats ont averti ce vendredi 3 février 2023 qu’il n’y aura pas de procès tant que la Cour Suprême n’aura pas tranché sur le pourvoi en cassation, introduit par le parquet de la Crief.

« Dr Kassory est renvoyé pour avoir détourné 15 milliards GNF… Il n’y aura pas de procès tant que la Cour Suprême ne termine pas. Nos clients vont comparaitre en prévenus libres. Il n’y aura pas de procès tant que nos clients sont en détention. Dr Kassory refuse un procès de façade, Dr Diané refuse un procès de complaisance. Nous irons au procès en tant que prévenus libres, guinéens dignes, personne n’est supérieur à l’autre en République de Guinée et personne ne peut intimider personne en République de Guinée, ce pays nous appartient tous.

Que la manipulation cesse, on a fini d’humilier la magistrature et la profession des magistrats en République de Guinée. Même pendant le régime de Général Lansana Conté on n’a pas agenouillé le droit à ce point, qu’on arrête désormais. Le peuple a une dignité et ça sera respecté à tout prix », a expliqué l’avocat, maître Mohamed Bérété, qui précise que Dr Kassory Fofana est poursuivi concrètement « pour avoir détourné le fonds transféré au compte de l’ANIES (agence nationale d’inclusion économique et sociale).

Nous y reviendrons !

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com