Décision de la Caf: La présidente du CONOR, Sy Satina Diallo se confie à Africaguinee.com

CONAKRY- C’est une exclusivité Africaguinee.com. La présidente du Comité de Normalisation de la Fédération Guinéenne de Football (Feguifoot) vient de réagir suite à la décision prise par la CAF (Confédération africaine de football) de priver la Guinée de matchs à domicile dans le cadre des éliminatoires de la Can2023. Madame Sy Mariama Satina Diallo a exprimé sa désolation.

Après trois visites officielles pour l’évaluation du stade générale Lansana Conté de Nongo, la CAF (Confédération africaine de football) s’est rendu compte que la Guinée n’a pas corrigé ses manquements. Conséquence, le stade n’a pas été homologué et le la Guinée va devoir délocaliser ses matches à domicile dans un autre pays.

Pourtant, cette décision ne semble pas surprenante à écouter la présidente du Comité de normalisation de la fédération guinéenne de football qui a exprimé sa désolation face à cette décision de la CAF. Pour Madame Sy Mariame Satina Diallo, en plus du coût que cela va entrainer, cette décision qui prive la Guinée de recevoir et jouer ses matches officiels à domiciles fait perdre à la Guinée sa réputation en matière de football.

« Je suis vraiment désolée, parce que je ne pense qu’on puisse souhaiter la délocalisation de nos matches à l’extérieur, ça nous dessert parce que non seulement il y a un coût, mais aussi on perd notre public. Et troisièmement notre réputation dans des cas comme ça, est remise en cause J’en suis désolée. Malheureusement ça dure depuis longtemps, parce que c’est la troisième visite officielle de la CAF depuis 2019. Et depuis, ils ont toujours envoyé les rapports pour nous dire de faire attention, sur tel aspect ou tel autre aspect du stade. Si ce n’est pas corrigé, ça va nous rattraper, donc ça ne date pas d’aujourd’hui », a déploré madame Sy, Présidente du CONOR interrogée ce vendredi 03 février 2023, par un journaliste d’Africaguinee.com.

La première responsable de l’instance dirigeante du football guinéen précise que le CONOR n’a aucune influence ni aucune décision sur le stade de Nongo. Elle rappelle aussi que le ministre des sports Lansana Béa Diallo, a annoncé des actions en vue de remettre le stade dans les normes.

« On ne gère pas le stade, c’est le ministère des sports qui a dit que le gouvernement va remettre le stade dans les normes. Tout ce que je peux vous dire, la CAF est venue nous présenter son rapport. Elle nous a dit qu’on a trois éléments essentiels sur lesquels nous devons absolument travailler pour qu’on joue en Guinée. Il s’agit de la pelouse, le gazon n’est pas de qualité, il y a une nappe d’eau, on doit régler ce problème, les chaises ne répondent pas aux normes internationales CAF, il faut les changer toutes. Les alentours du stade, la cour doit être aménagée, bétonnée ou dallée parce que les pierres qui sont là-bas sont des projectiles potentiels. Il y a d’autres choses, mais ce sont les trois choses essentielles si on les corrige on pourra jouer en Guinée », a expliqué la présidente du CONOR.

Cette décision intervient alors que la Guinée doit jouer une double confrontation contre l’Éthiopie du 20 au 28 mars 2023 dans le cadre des éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations 2024, prévue en Côte d’Ivoire. La Guinée qui devrait recevoir à Conakry est désormais obligée de trouver un stade. Une sorte de négociation s’impose entre les deux futurs adversaires.

« On est en train de chercher un pays. L’Ethiopie nous talonne pour savoir c’est où parce que c’est nous qui recevons d’abord. On est en train de concert avec le sélectionneur de chercher un pays où on va jouer. L’Ethiopie ne veut pas venir ici jouer parce que c’est loin pour eux, nous aussi on aurait aimé ne pas aller jusque là-bas parce que c’est loin pour nous. Tout ceci constitue des problèmes qu’on aurait pu éviter. Donc il faut qu’on trouve le juste milieu. Mais ça sera où ? Certainement celui qui sera convainquant ou sera apte à décider et convaincre son partenaire », a ajouté la présidente du CONOR FEGUIFOOT Guinée.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28