Célébration de l’an 1 du CNT : Plusieurs délégations rallient Conakry…

CONAKRY-En Guinée, le Conseil National de la Transition célèbrera le 05 février 2023, l’an un de sa mise en place. En prélude à cette célébration, des délégations venues de l’étranger commencent à rallier Conakry.

Ce vendredi 3 février 2023, le président du Conseil Nation de la transition Dr Dansa Kourouma a accueilli à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, plusieurs invités de marque. Parmi eux, le président du parlement de transition de la république sœur du Mali. A sa descente d’avion, le Colonel Malick Diaw a livré ses sentiments.

"Tout d'abord, permettez-moi de remercier les autorités guinéennes pour cette invitation adressée au Mali, mais également tous les conseillers nationaux de la transition. Nous sommes venus ici à Conakry avec une forte délégation des membres du CNT du Mali pour participer à l'anniversaire de l'an 1 du CNT de Guinée.

Mon frère docteur Dansa Kourouma a effectué plusieurs déplacements au Mali dans le cadre du renforcement des relations entre nos deux peuples mais aussi pour une meilleure synergie de nos actions.

Alors, nous ne venons pas seulement pour le côté festif, c'est aussi dans cadre des échanges, des renforcements des liens d’amitié afin de retourner avec beaucoup d'expériences nous permettant de trouver une solution aux différents défis qui nous attendent ", a déclaré le président du CNT du Mali.

Honorable Hadiza Attimer, 1ère vice-présidente du CNT du Tchad, également venu dans le même cadre, a abondé dans le même sens.

"Merci au peuple guinéen pour l'accueil chaleureux, merci au leadership du président docteur Dansa Kourouma du CNT de Guinée. Certes, on est venu pour célébrer l'an 1 du CNT, mais c'est surtout un moment de partage. Nos pays vivent dans une période de transition et chacun de nous va donner son expérience pour voir comment nous pouvons améliorer les choses pour la réussite de nos transitions. Parce que nous avons un seul but, c'est de mener à bien ce bateau de la transition à bon port. Donc, chacun de nous va se retrouver on va échanger. Après on fêtera en même temps l'an 1 du CNT Guinée", a indiqué Honorable Hadiza Attimer.

De son côté, l’Honorable Sie Raoul, président du Groupe d'Amitié Guinée-Côte d'Ivoire a exprimé tout son enthousiasme de venir soutenir le peuple frère de Guinée qui amorce un virage important de son parcours.

« Il est bon pour les peuples africains que nous sommes de nous soutenir. Je porte le message de la CEDEAO et de la Côte d'Ivoire, à encourager le peuple de Guinée sur non rythme de tel sorte que demain soit bon pour lui et pour l'Afrique de l'ouest", a-t-il lancé.

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com