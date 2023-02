Patronat : Tenue à Conakry de la première Assemblée Générale de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CGE-Gui)

CONAKRY-Depuis sa création, la Confédération Générale des Entreprises de Guinée (CEG-Gui) a mené d’intenses activités sur le terrain. Ce jeudi 02 février 2023, elle a tenu sa toute première assemblée générale de son conseil exécutif mis en place, après la réunification du patronat guinéen.

Cette importante rencontre qui s’est tenue dans un réceptif hôtelier de la place, a connu la présence d’importantes personnalités du secteur privé guinéen. L’on notait par la présence des dirigeants de la CeG-Gui, dont le président Ansoumane Kaba Guiter, le vice-président chargé à l’internationale Kerfala Camara KPC, les autres responsables et membres de l’organisation.

Parmi les points à l’ordre du jour, il y avait entre autres : la présentation du rapport d’activités exercice 2022, la présentation du budget prévisionnel 2023, la tranche de cotisation pour chaque membre ainsi que les activités phares à réaliser.

« L’objectif de la rencontre d’aujourd’hui était d’avoir la première assemblée du conseil exécutif de la CGE-Gui, (Confédération générale des entreprises de Guinée). Depuis sa création, nous avons pu identifier des opérateurs majeurs en fixant des critères. Cela a pris du temps avec toutes les réformes que nous avons faites et qui ont été déclinées. Aujourd’hui, il fallait que nous ayons la première assemblée qui nous a permis de valider le premier budget pour l’année 2023 », a déclaré M. Ansoumane Kaba Guiter, président de la CGE-Gui.

Lors de cette assemblée, le conseil exécutif a voté un budget prévisionnel qui s’élève à 7 607 800 662 GNF (sept milliards six cent sept millions huit cent mille six cent soixante-deux francs guinéens). Au cours de l’assemblée, ce budget a été voté à l’unanimité bien que certains ont estimé qu’il est insuffisant compte tenu des grandes ambitions de la CGE-Gui.

« On a voté un budget que certains ont estimé insuffisant. Ils n’ont pas tort. Mais puisque nous avons un programme par rapport au conseil exécutif, nous avons identifié en Guinée 25 activités. Nous avons choisi d’identifier toujours en respectant les critères, trois hommes d’affaires, opérateurs économiques par activité. Vingt-cinq multiplié par trois ça fait soixante-quinze. Nous avons décidé de mettre les fédérations qui ont été dissoutes lors de la dissolution des patronats pour arriver à la création de la CGE-Gui, les présidents des fédérations qui vont être reversés dans le conseil exécutif, va nous amener à 100 personnes », a-t-il ajouté.

La confédération générale des entreprises de Guinée se veut être une organisation inclusive. C’est pourquoi après la mise en place d’un conseil exécutif, la prochaine priorité sera le meublement du bureau exécutif.

« Si nous avons 50 entreprises aujourd’hui, nous allons vers 100 et c’est à partir de ce moment que nous aurons la possibilité de mettre le bureau exécutif en place. Nous avons un patronat qui se veut inclusif pour qu’il y ait de la place. Nous avons d’ailleurs dit que c’est un patronat qui va concerner tout le secteur privé guinéen, des plus petits opérateurs économiques aux grandes entreprises. Nous allons aider pour que les 25 corporations identifiées puissent élire leurs présidents et vice-présidents. C’est notre prochaine priorité avec l’élargissement du conseil exécutif », a ajouté le président de la CGE-Gui.

A court terme, la CGE-Gui a dans son plan d’actions beaucoup de projets. C’est le cas de la vulgarisation du contenu local dont le texte d’application est en cours. « Nous avons aidé le gouvernement à accélérer la mise place du texte d’application du contenu local qui est nécessaire pour les promoteurs, les acteurs économiques, les sociétés minières, et même pour les investisseurs. Nous avons bénéficié de la signature de GBF, une plateforme qui va nous aider d’échanger avec le gouvernement sur toutes les formes. Il y a au moins 20 réformes qui sont en attentes depuis plusieurs années, nous devons en discuter pour arriver à la validation. Il y a d’autres priorités parce qu’aujourd’hui le secteur privé doit jouer son rôle de créateur d’emplois. Il y a beaucoup d’opérateurs économiques que nous ignorons dans le pays, nous devons faire en sorte, en tant que patronat, de classifier nos membres et d’amener tous ces opérateurs à se comporter en entreprise citoyenne qui doit payer, ça fait partie de nos priorités », a promis Ansoumane Kaba Guiter.

Cette rencontre a permis de mettre les jalons de la gouvernance d’une structure patronale unie, prospère et dans une vision de développement. Ce n’est pas tout. Elle a aussi permis de mettre un conseil élargi qui a une composante de 50 membres. « Nous avons une vision de rapprocher toutes les grandes faitières, grandes entreprises pour que nous pussions compléter cette première composante. C’est la vision que nous avons », a ajouté Elhadj Mohamed Habib Ann, vice-président en charge de la gouvernance de la CGE-Gui.

De son côté, le vice-président chargé de l’international a remercié tous les opérateurs économiques qui ont fait le déplacement pour venir assister à la première assemblée générale la CGE-Gui qui, selon lui, est le résultat de plusieurs mois de travail effectué entre responsables. « A partir de maintenant nous avons un élément à présenter au gouvernement, au président de la République, l’élément qui représente tout le secteur économique privé guinéen. La CGE-Gui est pour le secteur économique guinéen comme le sont les Nations-Unies pour tous les pays du monde entier. C’est-à-dire, toutes les entreprises évoluant sur le sol guinéen ne peuvent appartenir qu’à cette organisation qu’on appelle la CGE-Gui. Pour cela je m’en félicite, et je remercie le président et tous les autres responsables et membres », a indiqué Kerfala Camara, KPC, PDG de GUICO PRES.

Représentant la ministre du commerce, et au nom du gouvernement, Alphadio Idriss Ann, directeur national pour la promotion du secteur privé au ministère du commerce, de l’industrie et des PME a rappelé l’importance du secteur privé, qui, selon lui, est le moteur de croissance de l’économie au niveau national.

« Nous nous sommes dit qu’il faut absolument qu’on soit présent et qu’on voit que toutes les instances sont là, les votes se passent dans la régularité. Je suis agréablement surpris dans le sens où j’ai vu une représentativité assez importante du secteur privé, je me suis dit que ça c’est la première étape. Nous arrivons à une autre étape qui est la plus importante qui est l’adhésion forte de tous les membres du secteur privé qui pourront aider. Pour ce faire, il faut le dialogue. C’est du dialogue que jaillit la lumière» a-t-il déclaré. A noter que le www.cge-gui.com est l’adresse du site de la Confédération Générale des Entreprises de Guinée.

Siddy Koundara Diallo

Pour Aficaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28