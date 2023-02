Louopou Lamah : ‘’Nous allons fermer toute unité industrielle qui ne répond pas aux normes…’’

CONAKRY- Dans le souci de régulariser le secteur industriel guinéen, la Ministre du commerce, de l’industrie et des PME a initié un vaste programme de visite des installations des unités industrielles qui exercent dans le pays. Après la première visite qui a eu lieu le 27 janvier 2023 au niveau des unités de production de boissons, Madame Louopou Lamah a visité ce mercredi 1er février 2023, cinq unités de production de produits laitiers.

Sur le terrain, le constat est alarmant. Sur les cinq unités qui ont été visitées, seulement une répondait approximativement aux normes. Et sur les quatre autres unités, la Ministre du commerce, de l’industrie et des PME a ordonné la fermeture d’une d’entre elle. Il s’agit d’une unité de production et d’emballage de lait en poudre. D’après le constat, le propriétaire qui exerce dans l’illégalité ne respecte aucune mesure d’hygiène.

Accompagnée par une forte délégation composée de cadres de l’Office nationale de contre de qualité, de la Direction nationale de l’industrie et de quelques cadres de son département, le Ministre du Commerce, de l’industrie et des PME a fait le constat de sa deuxième visite au niveau des unités industrielles. Selon Louopouu Lamah, il faut beaucoup d’efforts pour mettre ce secteur sur la bonne voie.

« Les gens ont érigé leurs domiciles en unité industrielle. Pour inverser la tendance, il nous faut faire des efforts dans la mise à niveau de nos unités industrielles. Sur les cinq (5) unités industrielles qu’on a visité ce mercredi, seulement une unité industrielle répond approximativement aux normes. Il y a même une unité que j’ai fermé parce qu’il n’y aucune norme d’hygiène. Il y a beaucoup de cas comme ça », a constaté madame Louopou Lamah.

Elle affirme que ce programme de visite de terrain ne va pas se limiter là. « Nous allons sortir à tout moment pour visiter les unités industrielles pour protéger la santé de nos populations », a-t-elle annoncé, avant de revenir sur les motivations de la fermeture de l’unité industrielle sweet milk située au quartier Kissosso dans la commune de Matoto.

« Nous avons visité la chambre où on produit le lait ’’sweet milk’’, le propriétaire ne dispose d’aucune structure relevant de mon département. Ce qui se fait ici est très grave. Cette marque de lait est de grande consommation. Tout est mis à terre, il n’y aucune mesure d’hygiène. C’est vrai que nous voulons bien développer le secteur industriel, mais il faut que cela se fasse dans les règles de l’art. Il faut qu’on protège les consommateurs. On ne peut pas se lever le matin, aménager sa chambre pour faire de l’industrie (…) Le promoteur de cette unité viendra au bureau nous présenter les documents qui l’autorisent à s’implanter, à exploiter et à commercialiser. Après ça, les sanctions vont suivre », a annoncé la ministre Louopou Lamah.

Poursuivant, elle a laissé entendre que son département va prendre des nouvelles mesures pour régulariser le secteur industriel guinéen. « Nous allons nous retrouver au niveau du département pour faire les rapports. Ensuite, on va adresser des notifications à toutes les unités industrielles assorties des différents disfonctionnements constatés et des recommandations pour la mise en conformité », a ajouté Louopou Lamah.

Le Directeur national de l’industrie a quant à lui, expliqué d’où est venue l’idée de cette visite. D’après Dr Mamadi Balla Camara, elles ont été initiées pour normaliser le secteur.

« D’une part, nous sommes dans une dynamique de sensibilisation des industriels pour une meilleure production. D’autre part, c’est pour savoir qu’est-ce qu’ils nous donnent sur le marché en termes de qualité. Ensuite, nous cherchons éventuellement à connaitre les difficultés auxquelles ils rencontrent dans leur production. Mais vraiment le constat qu’on a eu à faire pour cette deuxième visite est alarmant. L’objectif qu’on vise c’est de rendre nos productions industrielles compétitives et acceptables par tout le monde », a expliqué le Directeur national de l’industrie.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : 00224 666 134 023