Guinée : La France au secours de la junte pour financer deux projets phares de Mamadi Doumbouya

CONAKRY-Pour une junte militaire, le pari n’était pas gagné d’avance. Mais désormais c’est chose faite.

Les autorités de la transition viennent de décrocher un important appui de la part de la France pour financer deux projets phares du colonel Mamadi Doumbouya. Il s’agit du déploiement de la TNT (télévision numérique terrestre), et la construction de deux hôpitaux régionaux à Kindia et à Labé.

Les coûts sont évalués respectivement à 66 millions d’euro et 102 430 306 euros. Ces projets qui vont impacter la vie de millions de guinéens sont soutenus par le trésor public français.

Cet appui obtenu avec la coopération française constitue une bouffée d’oxygène pour le gouvernement de transition, en quête de ressources pour financer des projets de grandes envergures, alors que le contexte international pour lever des fonds est de plus en plus délicat.

Le premier prêt devrait permettre aux populations des régions de Kindia et de Labé d’accéder à des services de santé optimaux à travers la construction de deux nouveaux Hôpitaux de 200 lits chacun. Le second accord permettra de financer le programme de migration numérique Télé et Radio en Guinée.

Moussa Cissé, le Ministre de l’Economie et des Finances se dit convaincu que la mise en œuvre de ces projets permettra d’améliorer l’accès aux services de santé de qualité dans les régions de Kindia et de Labé, d’une part, et la qualité des services de communications à travers le pays, d’autre part.

Le diplomate français en Guinée, Marc Fontbaustier a réaffirmé l’engagement de la France à accompagner Conakry sur les chantiers du développement. Le projet TNT constitue à ses yeux un saut technique et démocratique pour un accès plus large à l’information.

Africaguinee.com