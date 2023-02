Enquête sur le financement du Front Polisario et ses liens avec le Hezbollah

Le magazine Défense, présenté par Matthias Inbar, a diffusé hier soir une enquête exclusive révélant les réseaux de financement du Front Polisario et ses liens avec le Hezbollah sur i24NEWS, la chaîne d’information internationale du groupe Altice.

En s’appuyant sur des notes d’agences de renseignement et sur des rapports de la garde civile espagnole, i24NEWS a divulgué l’identité des responsables du financement du Front Polisario et en a expliqué les mécanismes via la « Hawala Tirs », un réseau informel de transfert de fonds. Lors du reportage, des comptes bancaires en Irlande et en Espagne ainsi que différents réseaux de blanchiment d’argent vers l'Europe, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont été dévoilés.

Par ailleurs, i24NEWS a pu démontrer l’existence des liens étroits qui unissent le Front Polisario et l’organisation chiite libanaise, le Hezbollah. En effet, une vidéo montre la rencontre entre l’un des responsables de la « Hawala Tirs », qui finance le Front Polisario, et un homme d'affaires libanais des « Qard El hassan », réseau de blanchiment d'argent du Hezbollah.

Avec I24 News