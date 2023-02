Prochaine élection présidentielle : Kassory, Dr Diané... hors-jeu ?

CONAKRY-Une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant la chambre de jugement concernant l’ancien Premier ministre Kassory Fofana, Mohamed Diané, Oyé Guilavogui, a été rendu, mercredi 1er février à la Cour de Répression des Infractions économiques et financières (CRIEF).

Il s’agit d’un pas important dans cette procédure ouverte depuis mars 2022 contre ces anciens hauts commis accusés de corruption présumée, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux. Ils sont en détention préventive à la maison centrale de Conakry depuis début avril 2022.

Si certains estiment qu’avec ce renvoi, ces anciens proches collaborateurs d’Alpha Condé, déchu le 05 septembre 2021, vont bientôt voir le bout du tunnel sinon être fixés sur leur sort, au niveau de leur défense, la prudence est de mise. L’on craint un piège ayant des visées politiques.

« On se demande s’il n’y a pas un piège derrière ce jugement. Est-ce que ce n’est pas pour mettre nos clients hors-jeu dans la course pour la prochaine élection présidentielle. On n’est pas rassurés, ça paraît suspect à nos yeux de précipiter le jugement. Nous ne sommes pas du tout rassurés », a réagi brièvement l’ancien bâtonnier, maitre Djibril Kouyaté, interrogé par Africaguinee.com.

Le collectif des avocats de ces anciens dignitaires animera une conférence de presse ce vendredi 03 février. Elle promet d’être explosive.

