Contrat de Performance : Lansana Diawara prend des engagements

Le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’indigence, Lansana Diawara était parmi les Directeurs relevant du Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, qui se sont prêtés à l’exercice de la signature du contrat de performance avec la Ministre de la Promotion Féminine,de l’Enfance et des Personnes Vulnérables .

La cérémonie a eu lieu ce mercredi 1er février 2023 dans la salle de réunion du Ministère de la Promotion Féminine,de l’Enfance et des Personnes Vulnérables.

Cet outil d’évaluation permettra à Madame la Ministre,Aicha Nanette Conte, de mesurer les performances et le niveau d’implication dans la production des résultats des Directeurs relevant de son Ministère pendant l’année 2023.

Après avoir signé son contrat de performance avec Madame la Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, le Directeur Général, M. Lansana Diawara s’est engagé devant ses homologues Directeurs ,à accomplir consciencieusement la mission qui lui est assignée pour l’atteinte des objectifs de l’année 2023

« Je m’engage à accomplir consciencieusement la mission qui m’a été assignée par mon Ministère de tutelle .

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement le Chef de l’Etat ,Colonel Mamadi Doumbouya ainsi que Madame le Ministre de la Promotion Féminine,de l’Enfance et des Personnes Vulnérables pour la confiance placée en ma modeste personne », a-t-il déclaré.

La cérémonie s’est soldée sur une photo de famille .

Cellule de communication du FDSI