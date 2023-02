La Fondation Orange Guinée lance des appels à projet École Numérique & Maison Digitale

La Fondation Orange Guinée a pour mission agir pour un accès égal à la santé, l’éducation et la culture.

Dans le domaine de l’éducation, elle met en œuvre des programmes qui s’appuient sur tout le potentiel du numérique pour :

Contribuer à l’indépendance économique des femmes grâce aux formations offertes afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

Intégrer dans le milieu scolaire l’utilisation du digital pour la formation, l’apprentissage.

La Fondation Orange Guinée lance donc deux appels à projets en ce sens :

Maisons Digitales 2023

Le programme des Maisons Digitales est un programme qui entend accompagner le développement de compétences des femmes sans qualification, sans emploi, et en situation précaire.

Les priorités pour l’année 2023 sont les suivantes :

Créer de nouvelles Maisons Digitales pour répondre aux besoins de développement de compétences des femmes en difficulté grâce au numérique.

Renforcer les Maisons Digitales déjà ouvertes, en mettant l’accent sur l’accompagnement des apprenantes et des formateurs du centre (formations, ateliers, contenu pédagogique et équipement numérique).

A cet effet, il est proposé :

Accompagnement : Tous les acteurs associatifs qui souhaiteraient créer de nouvelles Maisons Digitales ou en renforcer des existantes peuvent demander un soutien financier pour la création/ rénovation de maisons digitale ou encore un appui pour des actions de formations (création de contenus & organisation de sessions de formation).

Pérennité des Maisons Digitales : Les acteurs associatifs partenaires du programme depuis plus de deux ans peuvent aussi proposer un plan pour pérenniser la Maison Digitale pour les années à venir.

École Numériques 2023

Le programme des Écoles Numériques est un programme conçu pour que les enfants dans les écoles/collèges et ou lycées dans les zones rurales enclavées ou en zones urbaines et péri-urbaines puissent se familiariser au digital et puissent apprendre via le numérique.

A cet effet, il est proposé :

Dotation de matériel - Kit Education Numérique :

La demande devra préciser le type de formule et la dotation de matériel/enfants. : Le kit École Numérique « CLASSIC » (25 tablettes +PC etc…) ; Le Kit École Numérique « LIGHT » (10 tablettes+ PC etc…) ou encore Le Kit École Numérique « SAV » (10 tablettes + 1 Raspberry)

L’amélioration du programme dans les écoles déjà ouvertes : la formation des enseignants et des élèves à l’utilisation du kit numérique et ses contenus ; le renforcement du dispositif par l’octroi d’un nouveau kit pour les écoles de taille importante et déjà équipées ; le remplacement de matériel défectueux (kit spécial SAV.

Contenus pédagogiques Educatifs : dédié à l’enrichissement de nos actions dans les écoles primaires avec des contenus pédagogiques de niveau primaire/début secondaire adaptés, en langues locales ; libres de droits et gratuits pour un usage pédagogique sans aucune restriction géographiques pour les bénéficiaires utilisateurs (offline et online),

Pour en savoir plus sur les dossiers à fournir, ou encore les critères de sélection, rendez-vous sur les pages web de la Fondation Orange Guinée

Les dates de clôture sont le 15 Février pour les Écoles Numériques et le 20 Février pour les Maisons Digitales.