INTEGRA, financé par l’UE, accompagne les femmes à avoir confiance en elles

Le programme d’appui à l’intégration socio-professionnelle des jeunes INTEGRA, financé par l’Union européenne, organise des ateliers à destination des femmes, pour renforcer l’image positive qu’elles se font d’elles-mêmes.

La confiance en soi est un sentiment subjectif, c’est une représentation de soi-même, par rapport à soi, et par rapport aux autres. À l’issue de chaque parcours de formation du programme INTEGRA, les bénéficiaires assistent à un atelier pour développer la confiance en soi. C’est une occasion de briser les stéréotypes liés aux genres en mettant en avant des femmes qui ont réussi à entreprendre dans des corps de métiers dits « non conventionnels » (métiers du BTP). Ces dernières sont invitées à témoigner et à partager leurs expériences avec les autres jeunes femmes du programme. Leurs storytelling sont inspirantes : elles peuvent permettre de réfléchir à l’affirmation de soi-même, elles aident à lutter contre les complexes…

« Je n’ai pas pu terminer mes études, je n’avais alors aucune perspective d’avenir. Grâce à Dieu, j’ai eu la chance d’intégrer le programme Integra. J’ai appris de nouvelles choses, un savoir-faire qui m’aidera dans un avenir proche. J’ai choisi le métier de peintre parce que ça me plait. À la fin de ma formation, j’avais peur d’exercer ce métier car beaucoup de personnes autour de moi me disaient que ce n’était pas un métier fait pour une femme, que je perdais mon temps... Il m’est arrivé de douter de mon choix. Heureusement, le programme Integra a fini par organiser des ateliers de « confiance en soi ». J’ai pu y rencontrer des femmes qui font des métiers catalogués « pour hommes » et qui s’épanouissent dedans. En les voyant s’assumer, ça m’a rassurée, inspirée et ça m’a confortée dans l’envie de vivre mes rêves. Aujourd’hui je sais qu’il n’y a pas de métiers « d’hommes », mais des métiers pour tous, même pour nous, les femmes. Cet atelier m’a vraiment aidé à regagner confiance en moi. Pour cela, je remercie beaucoup le programme Integra. » témoigne Mariame Chérif Diallo, bénéficiaire Integra.

Dans la continuité de ces ateliers, le programme INTEGRA travaille à la mise en place d’une entraide entre les bénéficiaires ayant déjà réussi et les bénéficiaires qui sont en voie d’insertion socio-professionnelle.

Le programme INTEGRA, initié conjointement par le gouvernement guinéen et l’Union européenne, se veut une contribution pour amorcer de nouvelles dynamiques dans le développement socio-économique en Guinée. Ainsi, à travers ce programme, ce sont plus de 15 000 jeunes qui sont directement accompagnés pour mettre en œuvre cette nouvelle dynamique socio-économique par la création d’emplois et l’appui au développement de l’entrepreneuriat en Guinée.

