Guinée : Ça sent le roussi entre Ousmane Gaoual et le DG de la Poste…

CONAKRY-Entre Ousmane Gaoual Diallo, Ministre "des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique" et Mohamed Sita Cissé alias « Sitanium Cissé », Directeur Général de « La POSTE GUINEENNE SA », le courant ne passe plus. Les relations entre le ministre porte-parole du Gouvernement et son subordonné se sont dégradées au fil des semaines depuis l’arrivée du premier à la tête du Département des télécoms.

Le bras de fer entre les deux hommes a éclaté au mois novembre dernier. Depuis, la tension monte crescendo. La note adressée par Ousmane Gaoual Diallo à Mohamed Sitta Cissé le 27 janvier traduit, on ne peut plus clair, le pourrissement des rapports entre les deux. Aujourd’hui, la tension a atteint un niveau tel que l’on est tenté de dire que les positions sont presque inconciliables.

Que dit la note du ministre ? Elle porte comme objet, « notification de manquements constatés relativement aux décisions et engagements contractuels que vous prenez dans le cadre de la gestion de la Société LA POSTE GUINEENNE SA, en votre qualité de Directeur Général de ladite Société ». Le courrier consulté par Africaguinee.com dresse une litanie de manquements auxquels le Directeur Général de la Poste Guinéenne se serait rendu coupable.

« Tel que je vous l'ai dit et rappelé à plusieurs reprises, il m'a été donné de constater, que depuis mon avènement à la tête du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique, et par ricochet, la prise de la Société LA POSTE GUINEENNE SA que vous dirigez, sous ma tutelle technique, en vertu du cadre organique en vigueur au sein dudit Ministère et des dispositions et prescriptions de la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, Modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics en République de Guinée, vous initiez et prenez des décisions et ou des engagements contractuels et actes d'administration et/ou de gestion au niveau ou au sein de la Société précitée que vous dirigez, sans me consulter, m’informer, ni à fortiori, requérir et obtenir mon avis, ou selon le cas, sans mon autorisation ou accord préalables », détaille Ousmane Gaoual Diallo.

Le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique reproche à M. Cissé d’avoir violé ses obligations professionnelles. Notamment de celles relatives aux rapports ou relations qu’il doit entretenir avec son ministre en sa qualité de tutelle technique de la Société « LA POSTE GUINEENNE SA ». Ce, mentionne M. Diallo, tel que prévu, prescrit ou régi par la Loi suscitée L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, Modifiant Certaines Dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics en République de Guinée

« En effet, la Société LA POSTE GUINEENNE SA, à la tête de laquelle vous êtes, n'ayant de surcroît et jusqu'à date, toujours pas de Conseil d'Administration qui aurait dû approuver préalablement les actes et décisions d'administration et ou de gestion que vous initiez et prenez ou que vous souhaiteriez prendre et ce, en ce qui concerne notamment les contrats, conventions, protocoles d'accord et autres mémorandums d'entente passés ou conclus et à passer ou conclure par votre Société, avant de me les transmettre pour approbation ou validation en dernier ressort, et en ma qualité de tutelle technique de ladite Société, ces actes et décisions d'administration et ou de gestion que vous envisagez prendre ou souscrire, devraient et doivent ainsi ou par conséquent m'être soumis, pour information et pour avis, accord ou validation, avant la prise desdites décisions et/ou desdits actes, et à fortiori avant leur mise en œuvre. Mon information et avis, accord ou validation, permettrait ou contribuerait aussi et en outre, dans votre contexte, de conférer ou consacrer une régularité aux décisions et actes que vous prenez et ou posez, dans le cadre de la gestion de la Société LA POSTE GUINEENNE SA, et in fine, de vous protéger et vous couvrir du point de vue juridique, dans le cadre de cette gestion », lit-on sur le courrier du ministre Ousmane Gaoual Diallo, adressé au Directeur Général de la Poste.

En conséquence de ce qui précède, le ministre des Télécom somme Mohamed Sita Cissé lui transmettre instamment :

tous les actes et décisions d'administration et ou de gestion que vous avez initié et ou pris ou auxquels vous avez souscrit, depuis ma nomination dans les fonctions de Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie Numérique, et ce, y compris en ce qui concerne l'ensemble des contrats, conventions, protocoles d'accord et autres mémorandums d'entente conclus par votre Société durant cette période ou qui sont à date, en instance de conclusion au niveau ou au sein de ladite Société,

le rapport d'activités de votre Société, au titre de l'exercice 2022 écoulé;

le document de stratégie et ou le plan d'actions et le(s) programme(s) d'investissement de votre Société, pour l'année 2023, et le(s) budget(s) ou projets de budget(s) y afférent(s); et tous documents d'administration et/ou de gestion nécessaires ou utiles, pour me permettre de m'assurer du bon fonctionnement et/ou de la bonne dynamique de développement des activités de votre Société et de celui de la Société en général.

Ce n’est pas tout. Parallèlement, Ousmane Gaoual Diallo invite le DG de la Poste guinéenne, « à annuler ou au cas échéant, à suspendre ou surseoir à l'exécution ou à la mise en œuvre de toutes les décisions d'administration et ou de gestion que vous avez déjà prises au niveau et ou au sein de la Société LA POSTE GUINEENNE SA, et qui engagent ou sont susceptibles d'engager financièrement ou pécuniairement la Société, mais aussi de l'ensemble des contrats, conventions, protocoles d'accord et autres mémorandums d'entente que vous avez à date, conclus au nom et pour le compte de la Société, et ceux qui sont en instance de conclusion ou qui ne sont pas encore conclus, et ce, jusqu'à ce que je puisse examiner et me prononcer au cas par cas sur chaque dossier ».

