Croisade contre la corruption : Doumbouya sur la bonne trajectoire?

BERLIN- Transparency International a publié mardi 31 janvier 2023 son rapport 2022 sur l’Indice de perception de la corruption dans le monde. L’organisation spécialisée en matière de lutte contre la corruption relève une situation désastreuse en Afrique subsaharienne.

« La majorité des pays de la région n’ont fait aucun progrès contre la corruption, leur niveau restant le même et la quasi-totalité (90 %) obtenant un score inférieur à 50 », résume Transparency International.

Quid de la Guinée ?

Au lendemain de sa prise de Pouvoir le 05 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya a inscrit la lutte contre la corruption (légion en Guinée) parmi ses priorités. Le chef de la Junte guinéenne a mis en place des institutions spécialisées dans la lutte contre le fléau qui gangrène le pays depuis des décennies.

Le tombeur d'Alpha Condé a notamment créé une Cour chargée spécialement de réprimer les délits financiers et économiques mais également renforcé les pouvoirs de l’Agence nationale de lutte contre la corruption.

De nombreux hauts commis de l’Etat sous le défunt régime ont maille avec la Justice pour des cas de corruption présumés. Et, ils ne sont pas les seuls. Plusieurs hauts cadres et un ministre nommé par Mamadi Doumbouya en personne sont aussi épinglés et inculpés.

En effet, selon le rapport de Transparency, le pays dirigé par le Colonel Mamadi Doumbouya depuis le 05 septembre 2021 a obtenu un score 25 /100 et se classe 147è sur 180 pays évalués.

Cependant, ce qu’il faut relever, bien que la Guinée n’ait pas amélioré son score (25/100) par rapport à 2021, au niveau du classement mondial, elle a gagné trois places dans le classement mondial par rapport à 2021 où elle occupait la 150ème place. En Afrique, la Guinée occupe la 32è place.

L'indice de perception de la corruption (IPC) est le classement mondial de la corruption le plus utilisé dans le monde. Il mesure la perception de la corruption du secteur public de chaque pays.

Comment les scores des pays sont-ils calculés ?

Le score de chaque pays est une combinaison d'au moins 3 sources de données tirées de 13 enquêtes et évaluations différentes sur la corruption, explique Amnesty International.

Ces sources de données sont collectées par diverses institutions réputées, notamment la Banque mondiale et le Forum économique mondial.

A suivre…

Africaguinee.com