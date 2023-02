Cour Suprême : Foniké Menguè et Ibrahima Diallo bientôt fixés sur leur sort...

CONAKRY-En Guinée, Ibrahima Diallo et Oumar Sylla Foniké Mengué, deux figures de la société civile sont en détention depuis le 1er août 2022. Ils avaient appelé à une manifestation en fin juillet 2022 pour le retour diligent à l’ordre constitutionnel. Cette marche qui était interdite par les autorités s’était soldée par des morts, des blessés et des dégâts matériels à Conakry. Leur dossier a connu de nombreux rebondissements.

Le dernier en date est l’introduction le 05 décembre 2022, par le Parquet Général près la Cour d'Appel de Conakry, d’un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif N° 85 rendu le 25 novembre 2022 par la Deuxième Chambre de Contrôle de l'Instruction de la Cour d'Appel de Conakry.

Ledit arrêt avait retourné au Parquet du Tribunal de Première Instance de Dixinn pour jugement. Selon nos informations, le 25 janvier 2023, le dossier de la procédure a été régulièrement transmis au Greffe de la Cour Suprême qui devra désormais statuer sur le pourvoi. C’est la dernière juridiction de recours en Guinée.

L’attente de la défense des détenus…

Face à cette petite avancée, le collectif des avocats de Foniké Mengué et de Ibrahima Diallo souhaite désormais vivement l'accélération de la procédure, pour que justice soit rendue conformément à la loi. Car selon eux, « tout citoyen en conflit avec la loi pénale, et de surcroit en détention, a droit à un procès juste et équitable », tenu dans un délai raisonnable dans lequel le droit de la défense est garanti et protégé.

A suivre…

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com