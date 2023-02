Alerte info : La ministre Louopou Lamah ordonne la fermeture d’une unité industrielle clandestine

CONAKRY- « Ma place n’est pas au bureau, c’est sur le terrain ». La ministre du commerce, de l’industrie et des PME, a entamé ce mercredi 1er février 2023 une visite de terrain et de contrôle. A peine commencé, madame Louopou Lamah constate déjà des irrégularités.

Elle a ordonné la fermeture d’une unité de production et d’emballage de lait en poudre. Le propriétaire qui exerce dans l’illégalité ne respecte aucune mesure d’hygiène. Les sacs de lait sont déposés çà et là sans couverture. Les mélanges se font à la main…bref l’atmosphère est simplement hors cadre pour ce type d’activités.

Et c’est ce lait emballé dans de telles circonstances qui était ensuite déversé sur le marché pour être vendu aux consommateurs. Mais pour cette unité, c’en est désormais terminé. La ministre a ordonné sa fermeture. Des sanctions vont suivre.

« Depuis ce matin, nous avons commencé les visites de terrain et de contrôle de conformité. Nous sommes dans la chambre où on produit le lait « sweet milk ». Le propriétaire ne dispose d’aucune structure relevant de mon département. Ce qui se fait ici est très grave. Cette marque de lait est de grande consommation. Tout est mis à terre, il n’y aucune mesure d’hygiène…ces visites vont continuer, ma place n’est pas au bureau, c’est sur le terrain », a-t-elle déclaré.

Et de préciser : « C’est vrai que nous voulons bien développer le secteur industriel, mais il faut que cela se fasse dans les règles de l’art. Il faut qu’on protège les consommateurs. On ne peut pas se lever le matin, aménager sa chambre pour faire de l’industrie. Nous allons fermer cette unité avant de quitter, nous allons mettre des cadenas. Le promoteur viendra au bureau nous présenter les documents qui l’autorisent à s’implanter, à exploiter et à commercialiser. Après ça, les sanctions vont suivre », a annoncé la minitre.

Une dépêche de Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com