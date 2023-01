RPG arc-en-ciel-Dr Zalikatou Diallo répond à ses détracteurs : "Ils n’ont qu’à s’en prendre à la Cedeao…"

CONAKRY-Dr Zalikatou Diallo a-t-elle reçu un avertissement de la part du RPG arc-en-ciel après sa sortie sur le chronogramme de la transition ? L’ancienne ministre de l’Unité Nationale vient de trancher. Cette militante du parti fondé par Alpha Condé ne fait pas dans la dentelle face à ses détracteurs. Elle a répondu aux questions d’un journaliste d’Africaguinee.com. Entretien exclusif.

AFRICAGUINEE.COM : Vous auriez reçu un avertissement de la part du RPG arc-en-ciel suite à votre sortie ce week-end au cours duquel vous aviez déclaré que les deux ans comme durée de la transition sont raisonnables. Qu’en est-il ?

DR ZALIKATOU DIALLO : Je n’ai reçu aucune mise en garde, je n’ai reçu aucun avertissement. Ce sont des agitations. Après l’Assemblée Générale (samedi 28 janvier), des journalistes m’ont posé la question de savoir est-ce que les deux ans sont suffisants pour revenir à l’ordre constitutionnel. Je rappelle que les 24 mois ont été proposés conjointement par la Cedeao et le Gouvernement de transition. Ce délai a été acté par la conférence des chefs d’Etat de l’organisation. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la Cedeao et tout monde sait que la transition est de deux ans. Alors dans ma réponse j’ai indiqué que si la volonté politique y est et la communauté internationale nous accompagne, en 24 mois, on peut revenir à l’ordre constitutionnel. C’est aussi simple que ça.

Maintenant si on manipule des gens dans le parti pour raconter ceci et cela, libre à eux. Mais je persiste que les 24 mois ont été entérinés par les chefs d’Etat de la Cedeao. Ce n’est pas moi qui le dis, ni vous ni quelqu’un d’autre. C’est un fait. Tout le monde sait que la transition dure deux ans. Mais où est le problème dans ça ?

Ces bisbilles ne traduisent-elles pas un manque de sérénité au sein du parti ?

Ces bisbilles sont l’apanage des grandes formations politiques. On peut ne pas avoir les mêmes points de vue au cours d’une communication, mais après je pense que ce qui nous uni est plus fort que ce qui nous divise. Dans mon entendement, ça ne peut pas avoir des conséquences majeures dans la mesure où je suis dans une logique de compréhension et de pédagogie. Après l’entérinement du chronogramme, il n’y a jamais eu une déclaration du RPG arc-en-ciel qui a dit que le parti est contre les 24 mois. Cela a été acté, tout monde sait que la transition dure 2 ans.

Mais le quatuor auquel appartient le RPG arc en ciel a une position ambigüe sur cette durée…

Moi j’ai répondu à une question qui m’a été posée. Le reste ce sont des détails. Dans mon entendement, le journaliste voulait dire que les 24 mois n’allaient pas suffire et qu’il en fallait plus. Alors, je leur ai dit que s’il y a une volonté politique et l’accompagnement de la Cedeao, il n’y a pas de raison qu’on aille plus loin. C’est aussi clair que ça. Mieux, si les chefs d’Etat de la Cedeao ont avalisé ce chronogramme, qui peut le contredire ? Soyons objectifs. La Cedeao est là comme arbitre, il y a un médiateur. Tout le monde sait que les 24 mois sont entérinés. Djalikatou n’a rien n’a décidé dans ça. Après si on manipule des gens au sein du parti, ça n’engage que ceux qui le font, moi je n’ai reçu aucune mise en garde. Je n’ai rien reçu. Ce sont des agitations. De toute façon, ce n’est pas moi, ils n’ont qu’à s’en prendre à la Cedeao qui a avalisé les deux ans.

Certains de vos détracteurs s’interrogent sur le maintien de votre époux en poste alors qu’il a été nommé par Alpha Condé. Que répondez-vous ?

Mon époux est un diplomate de carrière. Il relève du ministère des affaires étrangères, il a passé toute sa carrière dans les ambassades. Quoique l’on dise, c’est un homme d’actions. Il a réussi à décrocher des contrats pour les échangeurs avec les bailleurs de fonds. Il fait son travail, il a passé toute sa carrière dans la diplomatie. Et, il est rentable pour le pays, je pense que c’est ce qui est le plus important. Moi, je suis politique. Chacun suit sa ligne.

On parle de la nécessité d’ouvrir un dialogue avec les partis qui avaient boudé les pourparlers de novembre-décembre sous la houlette du premier ministre. Sur quoi devrait-on dialoguer selon vous ?

Je pense qu’il faut s’entendre. C’est pourquoi c’est nécessaire d’avoir un pré-dialogue pour déterminer les points sur lesquels il faut dialoguer. Mais ça doit être une action concertée entre le RPG et ses alliés. La voix du parti est primordiale sur cette question.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com