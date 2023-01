Qui tuait les manifestants au temps d’Alpha Condé? Un proche du président déchu donne une piste aux enquêteurs

CONAKRY-Alpha Condé a dirigé la Guinée pendant onze ans. Le règne du vieil opposant historique qui a tenu tête aux régimes de Sékou Touré et de Lansana Conté n’a pas été un long fleuve tranquille. S’il a réussi à poser des actes dans pas mal de domaines, son bilan en matière des droits de l’Homme est très lourd, tout comme d’ailleurs celui de ses prédécesseurs. 250 guinéens sont tombés sous les balles des forces répressives pendant des manifestations, selon l’opposition et certaines organisations de défense des droits humain et de la société civile.

La justice guinéenne veut faire la lumière sur ces crimes. C’est dans ce contexte qu’une enquête a été ouverte au parquet du tribunal de première instance de Dixinn. L’ex président Alpha Condé est pointé du doigt en premier mais également plusieurs de ses proches. Ils sont suspectés d’avoir joué un rôle dans la commission des crimes.

Quinze mois après la chute de son régime, la justice a entamé l’audition des victimes de ces crimes devant le tribunal criminel de Dixinn délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry. Les 20 et 27 janvier 2023, une dizaine de victimes et proches ont été auditionnés par des officiers de police judiciaire, commis pour enquêter dans cette nouvelle affaire pénale. L’entourage de l’ancien président suit cette affaire de près.

C’est dans ce contexte qu’un des anciens proches d’Alpha Condé a contacté notre rédaction pour donner quelques détails. Cette source a voulu donner une piste à la justice qui veut démêler les écheveaux. Après donc le début de l’enquête préliminaire sur ce dossier, cet ancien collaborateur d’Alpha Condé suggère à la justice guinéenne d’orienter la loupe sur les chefs des services chargés du maintien d’ordre. Selon cette source, c’est la seule façon de déterminer qui « tuait les manifestants » et surtout est-ce que les instructions venaient d’Alpha Condé en personne.

« On doit nous dire qui a tué les manifestants au temps du régime d’Alpha Condé ? Qui a donné les instructions et qui les a appliquées ? C’est simple. S’il est vrai qu’on dit que Alpha a tué, les hommes à qui il a donné des instructions, certains sont là. Balla Samoura était le commandant de la gendarmerie régionale de Conakry. Il coordonnait les opérations, il est vivant, il est là. Baldé le haut commandant de la gendarmerie est là.

A un moment on disait que les forces spéciales étaient sur le terrain... toute la chaîne de commandement est là. Le chef de la police, le contrôleur Général Ansoumane Camara alias Bafoé est également là. La justice doit poser la question à ces gens-là pour savoir qui a appliqué les instructions d’Alpha Condé si toutefois il leur a donné des instructions. Ça permettra de déterminer qui a commis les crimes », suggère ce proche d’Alpha Condé.

Interrogée, une autre source a confié à Africaguinee.com que cette phase n’est pas arrivée. Selon elle, c’est après l’audition des victimes qui seraient au nombre de 250 rien que dans la commune de Ratoma, que les officiers enquêteurs vont commencer à convoquer les personnes suspectées d’avoir joué un rôle dans la commission des crimes. Là également la liste est très étoffée. Des personnalités civiles et militaires du régime déchu sont citées.

D’ailleurs la semaine dernière, l’avocat des victimes maître Thierno Souleymane Baldé a sollicité auprès des autorités de donner plus de moyens aux OPJ. Car sinon, ces auditions qui se font par semaine risque de s’éterniser alors que les victimes ont soif de justice.

Dossier à suivre…

Africaguinee.com