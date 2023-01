Procès sur le massacre du 28 septembre 2009 : Querelles autour d’une photo attribuée à Blaise Goumou…armé

CONAKRY-Le colonel Blaise Goumou était-présent au stade du 28 septembre 2009 le jour du massacre ? « Oui », a-t-il confirmé à la barre du tribunal criminel de Dixinn où il tente de prouver son innocence dans ces atrocités. Arborait-il des tenues de bérets rouges ?

Les débats se sont enlisés sur fond de querelles autour de cette question lorsqu’une photo supposée de lui a été brandie à la barre, lundi 30 janvier 2023. Sur la photo, on voit un agent habillé en treillis portant un béret rouge, arme en main. L’accusé a nié être celui qui se trouve sur le cliché. Pour les avocats de la partie civile mais aussi le ministère public, le doute ne se pose pas alors que la défense de l’accusé parle de montage.

« Il s’agit du colonel Blaise Goumou, la reconnaissance facile est nette. Nous pensons que si les techniques de reconnaissance faciale sont appliquées, on va prouver que c’est lui. Sur la photo, il paraît plus jeune parce qu’elle (photo) date de plus de treize ans. Sur la photo, il arbore une tenue des bérets rouge. Cela confirme la thèse selon laquelle les éléments de Thiegboro au moment des faits arboraient des bérets rouge », a indiqué maître Amadou DS Bah, un des avocats de la partie civile.

La défense de l’accusé dit être sur sa faim. Et pour cause, selon elle, ni la partie civile, ni le ministère public, aucune des deux parties n’a exhibé la moindre preuve palpable contre son client. « Cette prétendue photo que l’on produit de part et d’autre comme étant un trophée de guerre, elle est visiblement fabriquée. C’est un montage de toute pièces. Il n’y a aucun trait de ressemblance entre la personne qui est sur cette photo et le colonel Blaise Goumou. Elle ne peut nullement servir de preuve », a martelé l’avocat de M. Goumou. Les querelles se poursuivent.

Sayon Camara

Pour Africaguinee.com